20+ находчивых женщин, с которыми лучше не вступать в дискуссию

Кто бы что ни говорил, женщины — поразительные создания. Они могут примерно 17 лет в своей жизни сидеть на диете, но навсегда сохранить любовь к тортикам. А еще около года тратить на выбор одежды, но надеть ведь все равно будет нечего. И, конечно же, побороть эти жизненные перипетии гораздо проще, если смотреть и на них, и на любой диалог под «остроумным» углом.