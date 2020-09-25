20+ находчивых женщин, с которыми лучше не вступать в дискуссию
Кто бы что ни говорил, женщины — поразительные создания. Они могут примерно 17 лет в своей жизни сидеть на диете, но навсегда сохранить любовь к тортикам. А еще около года тратить на выбор одежды, но надеть ведь все равно будет нечего. И, конечно же, побороть эти жизненные перипетии гораздо проще, если смотреть и на них, и на любой диалог под «остроумным» углом.
Мы в AdMe.ru всегда с восторгом наблюдаем за тем, как женщины могут и ловко парировать в разговоре с телефонным мошенником, и над своим отношением к вкусностям не забыть посмеяться. И сегодня публикуем те откровения, после которых так и тянет воскликнуть: «Сестра, обнимемся!»
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А над какими жизненными ситуациями так и тянет посмеяться вас?