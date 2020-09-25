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20+ находчивых женщин, с которыми лучше не вступать в дискуссию

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Кто бы что ни говорил, женщины — поразительные создания. Они могут примерно 17 лет в своей жизни сидеть на диете, но навсегда сохранить любовь к тортикам. А еще около года тратить на выбор одежды, но надеть ведь все равно будет нечего. И, конечно же, побороть эти жизненные перипетии гораздо проще, если смотреть и на них, и на любой диалог под «остроумным» углом.

Мы в AdMe.ru всегда с восторгом наблюдаем за тем, как женщины могут и ловко парировать в разговоре с телефонным мошенником, и над своим отношением к вкусностям не забыть посмеяться. И сегодня публикуем те откровения, после которых так и тянет воскликнуть: «Сестра, обнимемся!»

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© ol_fa_sol / twitter

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© Tanya_Koryanova / twitter

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© mashkinshuss / twitter

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© manul_v_trube / twitter

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© olgagko / twitter

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© lastbirdofsouth / twitter

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© luxury*****es / twitter

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© ItsMissBre / twitter

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© AlyonaFonya / twitter

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© electronadya / twitter

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© Людмила Маяковская-Брик / AdMe

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© zabuivchivaya / twitter

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© kriskiss21 / twitter

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© ol_fa_sol / twitter

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© xxmoloko / twitter

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© _faada_ / twitter

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© ol_fa_sol / twitter

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© kivi_ann / twitter

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© luxury*****es / twitter

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© TotalDisharmony / twitter

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© edithpifpaf / twitter

А над какими жизненными ситуациями так и тянет посмеяться вас?

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