20+ находчивых людей, которые щелкают бытовые проблемы как семечки

Поместите человека в практически любые условия, и он обязательно найдет, как к ним приспособиться. Видимо, эту черту мы приобрели в процессе эволюции — извлекать максимальную пользу из окружающих нас вещей, находить выход из безвыходных ситуаций и наполнять жизнь комфортом. Даже если вам кажется, что в своем доме вы продумали все до мелочей, готовы поспорить — у пользователей соцсетей найдется хотя бы парочка любопытных трюков, которые еще не приходили вам в голову.

Мы в AdMe.ru обожаем подсматривать лайфхаки у людей, чьи изобретательность и фантазия не знают границ. Кто бы мог подумать, что пластиковые крышки, резинки и многие другие бытовые мелочи могут решить массу проблем.

1. Быстро очистить мебель от кошачьей шерсти помогут резиновые перчатки

2. Чтобы одежда не соскальзывала с вешалок, намотайте на плечики резинки

3. «Я обнаружил, что нож для яблок помогает так же быстро нарезать грибы»

4. Бумага для выпечки — простой и дешевый способ сохранить приватность без ущерба для естественного освещения

5. При сборке мебели мелкие детали удобно держать в пустой формочке для льда

6. Если у вашей клавиатуры сломались ножки, их легко заменят детальки зажима для бумаги

7. Намотайте гирлянду на кусок картона, чтобы в следующем году ее не пришлось распутывать

8. Если вы снимаете жилье и хозяева запретили сверлить стены, можете закрепить легкую мебель при помощи замков от детей — они довольно прочные

9. Отличное решение для компактного хранения крышек от кастрюль

10. «Я стала приклеивать к ножкам мебели кусочки кожи. Они гораздо эффективнее войлочных прокладок и прекрасно защищают паркетный пол от царапин»

11. Чтобы переносной жесткий диск не скользил, оберните вокруг него резинки

12. «Научил свою елку саму себя поливать при помощи сифона»

13. Чтобы бумага для выпечки не сворачивалась и не скользила по противню, просто сбрызните его водой

14. Если ваше одеяло практически квадратное, пометьте ручкой два угла его короткой стороны. Так вы сразу определите, какой стороной заправлять его в пододеяльник

15. «Мой дедушка промаркировал ящики одной деталью их содержимого»

16. Пожалуй, самый быстрый способ собрать вещи при переезде

17. Если ваши дети или домашние животные постоянно сбрасывают елочные игрушки, закрепите их при помощи кабельных стяжек. Они бывают даже зеленых цветов

18. Самодельный фонарь на случай отключения электроэнергии

19. Если вам нужно просверлить отверстие в стене, а пылесос держать некому, на помощь придут скотч и листок бумаги

20. Решить проблему шатающегося стола поможет картон и пластиковая крышка (например, от бутылки соуса). Если угадать с цветом и размером, будет абсолютно незаметно

21. Сложите пару листов бумажных полотенец и поместите в отверстие рулона на случай, если у вас будут грязные руки

22. Максимально компактно хранить обувь с высоким голенищем помогут вешалки для брюк