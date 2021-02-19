20+ способов хранения вещей, когда в доме каждый сантиметр на вес золота

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В любом, даже самом аккуратном жилище вещи имеют особенность накапливаться и тихо захватывать жилое пространство. Порой количество квадратных метров в квартире не позволяет нам хранить все необходимое. А выбрасывать предметы просто потому, что места для вместительного шкафа нет, не выход.

Мы в AdMe.ru просмотрели пользовательские посты и взяли на заметку несколько неплохих идей по организации пространства.

«Придумала отличную штуку для хранения ванных принадлежностей. Просто повесила специальный карниз, а к кольцам прицепила пластиковые корзинки»

«Сделала во встроенном шкафу уютный уголок для своей дочери»

«Чтобы из глубины холодильника проще было доставать нужные продукты, достаточно поставить на полку крутящийся поднос»

«Придумали симпатичное спальное место для собаки»

В маленькой спальне, где некуда поставить шкаф, можно разместить множество вещей под кроватью

«Если в ванной нет пространства для полок, достаточно купить пару карнизов и установить их в любом удобном месте. Кстати, этот способ и для других комнат подходит»

«Не люблю, когда принадлежности для уборки находятся на полу или загромождают шкаф. Поэтому повесил крючки и держатели на стены»

«Моей девушке не нравилось, как у нас были сложены ножи. Придумал такую систему. Я не слишком организованный, так что ужасно горжусь своей идеей»

«Очень раздражало, что расчески, резинки и заколки для волос валялись по всему дому. Собрала их в один чемоданчик»

«Муж сделал для меня такую стенку. Раньше специи находились в разных шкафах, и это было ужасно неудобно»

«Наконец-то придумала, как разместить специи. Использовала клеевой пистолет и прищепки»

Хранилище для вешалок из держателя для кухонных полотенец

«Придумала, как использовать дверцу шкафчика под раковиной»

«У моего отца очень маленький гараж. Для хранения он использует старые банки. Их крышки папа привинтил к потолку»

«Сломала голову, придумывая, как организовать полку со специями. Купила баночки и прикрепила крышки двусторонним скотчем к нижней части верхней полки»

«Подарок от моего мужа. Теперь все сковородки под рукой и не занимают лишнее место в шкафу»

«Получила эту полку в подарок. Теперь мой фен, насадки и всевозможные средства по уходу под рукой»

«Для тех, кто, как и я, обожает разнообразные аксессуары, такие шкафчики с зеркалом просто дар богов»

«Мама моего сына живет в маленькой однушке. Попросила сделать для ребенка спальное место»

«Сделал компьютерный столик, чтобы спрятать трубу»

«У нас маленький домик, и мы долго придумывали, как разместить растения. Эти колбы можно повесить где угодно»

«Мне нравится, как я организовала все в маленькой ванной. Просто купила книжные полки из акрила»

«У нас маленькая ванная, так что дополнительные полочки для косметики там не поместятся. Поэтому я купила поднос и расставила все средства на нем»

«Поднос храню в спальне, а когда собираюсь накраситься, просто приношу его сюда».