20 изобретательных людей, которые пойдут на все ради комфорта

Мы живем в мире, полном стресса. Поэтому иногда очень важно уделять внимание собственному комфорту, чтобы не перегореть.

Мы в AdMe.ru даже отчасти по-доброму завидуем этим людям, которые всегда ставят свое удобство во главу угла, что бы там ни говорили окружающие.

Бигмак и 2 полотенца, пожалуйста

Портативный столик для просмотра телевизора

Мини-бабушка для удобного кормления

Не одеваться же ради такой ерунды

А потом левая нога потянулась и подняла шторку окна!

Кажется, пожилую даму слабо волнует, что кто-то торопится

«У моей девушки очень липкая спина — я решил воспользоваться»

Видимо, очень голоден

Когда учитель сказал одеться комфортно для экзамена

Познавший дзен

В любом месте как дома

«Вот сейчас мне неудобно, когда гляжу на это свое фото»

Оказывается, в метро тоже можно выспаться

Лучшее применение селфи-палки

Когда от этого DVD зависит, как пройдет выходной

Когда в душе ты немножко балерина

Шпателем очень удобно перемещать части пазла

Уровень комфорта — 100 %

Пробки больше не волнуют

И никакого тебе «Уступите место»

«Бабуля стеснялась, что она перед нами в ночнушке. Я решил поддержать ее. А что, нам удобненько»

Фото на превью otetcoleg‏/twitter

29 На склад!
13 Комментарии
  • 14 сентября 2017
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  • 20533

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