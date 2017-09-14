20 изобретательных людей, которые пойдут на все ради комфорта

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Мы живем в мире, полном стресса. Поэтому иногда очень важно уделять внимание собственному комфорту, чтобы не перегореть. Мы в AdMe.ru даже отчасти по-доброму завидуем этим людям, которые всегда ставят свое удобство во главу угла, что бы там ни говорили окружающие.

Бигмак и 2 полотенца, пожалуйста

Портативный столик для просмотра телевизора

Мини-бабушка для удобного кормления

Не одеваться же ради такой ерунды

А потом левая нога потянулась и подняла шторку окна!

Кажется, пожилую даму слабо волнует, что кто-то торопится

«У моей девушки очень липкая спина — я решил воспользоваться»

Видимо, очень голоден

Когда учитель сказал одеться комфортно для экзамена

Познавший дзен

В любом месте как дома

«Вот сейчас мне неудобно, когда гляжу на это свое фото»

Оказывается, в метро тоже можно выспаться

Лучшее применение селфи-палки

Когда от этого DVD зависит, как пройдет выходной

Когда в душе ты немножко балерина

Шпателем очень удобно перемещать части пазла

Уровень комфорта — 100 %

Пробки больше не волнуют

И никакого тебе «Уступите место»

«Бабуля стеснялась, что она перед нами в ночнушке. Я решил поддержать ее. А что, нам удобненько»