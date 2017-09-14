20 изобретательных людей, которые пойдут на все ради комфорта
Мы живем в мире, полном стресса. Поэтому иногда очень важно уделять внимание собственному комфорту, чтобы не перегореть.
Мы в AdMe.ru даже отчасти по-доброму завидуем этим людям, которые всегда ставят свое удобство во главу угла, что бы там ни говорили окружающие.
Бигмак и 2 полотенца, пожалуйста
Портативный столик для просмотра телевизора
Мини-бабушка для удобного кормления
Не одеваться же ради такой ерунды
А потом левая нога потянулась и подняла шторку окна!
Кажется, пожилую даму слабо волнует, что кто-то торопится
«У моей девушки очень липкая спина — я решил воспользоваться»
Видимо, очень голоден
Когда учитель сказал одеться комфортно для экзамена
Познавший дзен
В любом месте как дома
«Вот сейчас мне неудобно, когда гляжу на это свое фото»
Оказывается, в метро тоже можно выспаться
Лучшее применение селфи-палки
Когда от этого DVD зависит, как пройдет выходной
Когда в душе ты немножко балерина
Шпателем очень удобно перемещать части пазла
Уровень комфорта — 100 %
Пробки больше не волнуют
И никакого тебе «Уступите место»
«Бабуля стеснялась, что она перед нами в ночнушке. Я решил поддержать ее. А что, нам удобненько»
Фото на превью otetcoleg/twitter