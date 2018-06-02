20+ находчивых человек, у которых все всегда схвачено

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Народная смекалка — вот что по-настоящему страшная сила. Ведь именно благодаря ей и скотчу, конечно же, на свет рождаются практичные решения любых проблем. Узнав некоторые из них, Илон Маск наверняка бы потерял сон.

AdMe.ru собрал 24 человека, чья сообразительность порой граничит с полным безумием.

1. Когда вовремя решил «заправить» кондиционер в авто

2. Достойная замена шпингалету

3. Сомбреро из картона

4. Ремонт старого телевизора еще никогда не был настолько прост

5. Когда не смог найти нормальный держатель для телефона

6. Вы все еще не верите в жизнь после смерти?

7. Входная дверь типичного велосипедиста

8. Кто бы знал, что сломанной лопате может «помочь» костыль

9. Чехол можно найти не на все телефоны, а вот клеевой пистолет...

10. «Потерял одну тапку и понял, почему отчаянные времена требуют отчаянных мер»

11. Если это выглядит глупо, но работает, то это не глупо

12. «У друга сломался сенсор на экране, но он даже не думал опускать руки»

13. Как такое вообще возможно?

14. Кто бы мог подумать, что унитаз может стать такой незаменимой штукой на природе!

15. «Забыла расческу дома, пришлось сделать себе новую из пластиковой вилки»

16. Ложки ложками, а дверь без ручки никуда не годится

17. «Мой ноутбук заряжается только тогда, когда зарядка плотно-плотно вставлена в гнездо, поэтому вместо того, чтобы купить новый провод, я запасся резиночками»

18. Когда ремонт машины можно описать двумя словами: «дешево» и «сердито»

19. Дверь «слегка» не подошла по размеру

20. Сварочная маска на очень скорую руку

21. Нет ничего такого, от чего бы не спас обычный пластырь

22. «Вот как мой брат жарит бекон»

23. Бумагу поставили не той стороной, но кто-то не растерялся

24. Все гениальное — просто

А вы умеете мыслить нестандартно в критических ситуациях?