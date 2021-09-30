20+ нахалов, для которых наглость не второе счастье, а единственное

У всех есть бесцеремонные соседи, нахальные родственники или беспардонные коллеги. Их еще возможно вынести и даже поставить на место. Но бывают исключительные кадры, которые возвели наглость в абсолют и с высокой колокольни плюют на мнение окружающих.

Мы в AdMe.ru надеемся, что в вашем окружении нет таких нахалов, с которыми столкнулись эти люди.

«В спортзале какой-то парень разложил свои вещи по всей скамейке, чтобы никто не занял место, пока он в душе»

Когда так и хочется проучить наглых родственников

«Нам на работу принесли пирог, и я не мог дождаться, когда съем кусочек. Наконец пришел на кухню, и оказалось, что мой начальник съел все фрукты с верхушки. Руками»

Это верх бесцеремонности, даже слов нет

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Женщина, которой шум мешает спать, а совесть, видимо, не мешает

Устал за день, еду поздновато в метро, дремлю. Вдруг наушники чпок-чпок из ушей — и нет. Открываю глаза: рядом тетка какая-то сует их в свои уши со словами: «У молодых голова не болит, а мне шум мешает спать». Ну я сначала потерялся, а потом говорю ей: «Прокат наушников на одну станцию 100 рублей, с музыкой — 200». Она со злым лицом возвращает и винит меня в черствости, невоспитанности и хамстве, как только меня такого земля носит. © Bill_Cipher / AdMe.ru

«Работаю в сервисе по ремонту всякой электроники. Только что пришла женщина с жалобой: телефон не включается»

«Говорю женщине: „Оставляйте“ — и выписываю квитанцию о приеме в ремонт. Ее ответ: „Только вы мне бесплатно сделайте, если за деньги, то не надо, я тогда к другим ребятам пойду. И сегодня, пожалуйста“. И уходит. Я в таком шоке, что даже ответить не успел. Стоит ли говорить, что заниматься им я не буду, даже за деньги».

«У нас в новостройке на этаже был такой умник. Очень хотел с ним побеседовать, но до сих пор с соседом никак не встретился, в квартире, по всей видимости, не живет»

«Кто-то ленточками закрывает, кто-то линолеум стелет — дилетанты! У нашего соседа все по-взрослому: сам огородил, сам продает — бизнес»

«Иду к дому и не понимаю, что там такое возле нашей парадной беленькое. Подойдя ближе, сильно удивился»

С такими подругами и врагов не надо

Была у меня подруга. С мужем свадьбу планировали за год, дату выбрали, заявление подали, и вот приходит она и говорит, мол, давай поменяемся, мы тоже в августе свадьбу хотим. Второй случай был: я беременная, всем говорю, что у нас будет Ксения, и тут появляется опять подруга и говорит, мол, я вот тоже беременная и тоже хочу Ксенией назвать, давай ты имя поменяешь. Я спросила: «А что, есть лимит на имена?» Она ответила, что нет, но дети же, скорее всего, будут в одной группе и классе, а одинаковые имена ей не хотелось бы. В общем, нет у меня подруги. © Brizo / AdMe.ru

Пусть кто-нибудь другой убирает, что такого

Девушки залезли с ногами и заняли по 2 места, а другие в это время стоят

«Брат отрезал себе кусочек брауни»

«Заказал еду, но кто-то украл мою коробку с доставкой. Потом коробку вернули. И вот что было внутри: куча мусора»

«Продаем шкаф за символические £ 10, так как переезжаем — типа, приди и забери. Пришло это чудо»

«Коллега моего друга устроил настоящий бардак, отрезав по кусочку от каждого пончика в коробке»

Ценный кадр, надо брать

Нанимала сиделку, обязанностей было много. Привезла мне женщина свою дочку 19 лет. Но оказалось, мама думала, что я сама все дела буду делать, а ее дочь таким не занимается. На мой вопрос, чем же она тогда будет заниматься, мама выдала: «Как это чем? Она сидеть будет в вашей квартире, она ведь сиделка!» И еще им хотелось, чтобы я возила эту «сиделку» на своей машине. Понятно, что эта кандидатура мне не подошла. © Елена Голованова / Facebook



«Я говорил начальнику, что раковина в нашем офисе — плохая идея»

«Хуже всего, что кто-то из коллег попользовался моей кружкой и так и бросил ее грязной».

«Друзья живут на съемной квартире. Соседка 2 недели подряд пихала им под дверь свой коврик, который в подъезде лежит. Оказалось, вот оно что»

«Коллега вернул мне степлер в таком виде»