20 наглядных сравнений, которые напрашиваются сами собой

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Признавайтесь, вы тоже, пролистывая ленту в социальных сетях, непременно останавливаете свой взгляд на коллажах из серии «до и после». Мы не знаем, чем именно обусловлено данное явление, но признаем, что сами обожаем, когда люди сопоставляют одно с другим и делятся результатами с остальным миром. На это всегда интересно посмотреть.

Вот и в этот раз мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20 примечательных сравнений пользователей сети, благодаря которым некоторые вещи открываются с другой стороны.

1. История взросления одного хорошего мальчика

2. Встреча министров Индонезии и Польши

3. Сначала разговор не клеился, а потом выход был найден

4. «Цвет меда отличается в зависимости от того, когда я его собирал — весной, летом, осенью»

5. «Мое фото на водительское удостоверение с разницей в 30 лет»

6. Игра «Человек-паук» на PlayStation спустя 16 лет

7. «Потратил $ 11,75, чтобы самостоятельно вырастить помидоры. Вот весь мой урожай»

8. Коротко о разнице поколений

9. Друзья воссоздали свое фото 30-летней давности. Почти ничего не изменилось

10. Отец семейства и его очаровательное потомство

11. На стыке прошлого и будущего

12. «Я в ужасе от размеров этого сома: 2,6 м в длину и вес 127 кг»

13. Одно дерево, четыре сезона

14. Всем дверям дверь

15. «Моя кошка Тиара летом и зимой»

16. Тони Хоук 10 лет назад и сейчас

17. «Мой рост — 187 см, вес — 100 кг. Парень напротив — монстр»

18. 140-летняя мама-черепаха и ее 5-дневный сын

19. «Стадии жизни моего свитера»

20. За 20 лет многое изменилось

Бонус: если вы все еще задумываетесь о покупке нового iPhone

Есть ли у вас снимки, которые прекрасно дополнили бы эту статью? Присылайте свои сравнения в комментариях.