20 наглядных сравнений, которые напрашиваются сами собой
Признавайтесь, вы тоже, пролистывая ленту в социальных сетях, непременно останавливаете свой взгляд на коллажах из серии «до и после». Мы не знаем, чем именно обусловлено данное явление, но признаем, что сами обожаем, когда люди сопоставляют одно с другим и делятся результатами с остальным миром. На это всегда интересно посмотреть.
Вот и в этот раз мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20 примечательных сравнений пользователей сети, благодаря которым некоторые вещи открываются с другой стороны.
1. История взросления одного хорошего мальчика
2. Встреча министров Индонезии и Польши
3. Сначала разговор не клеился, а потом выход был найден
4. «Цвет меда отличается в зависимости от того, когда я его собирал — весной, летом, осенью»
5. «Мое фото на водительское удостоверение с разницей в 30 лет»
6. Игра «Человек-паук» на PlayStation спустя 16 лет
7. «Потратил $ 11,75, чтобы самостоятельно вырастить помидоры. Вот весь мой урожай»
8. Коротко о разнице поколений
9. Друзья воссоздали свое фото 30-летней давности. Почти ничего не изменилось
10. Отец семейства и его очаровательное потомство
11. На стыке прошлого и будущего
12. «Я в ужасе от размеров этого сома: 2,6 м в длину и вес 127 кг»
13. Одно дерево, четыре сезона
14. Всем дверям дверь
15. «Моя кошка Тиара летом и зимой»
16. Тони Хоук 10 лет назад и сейчас
17. «Мой рост — 187 см, вес — 100 кг. Парень напротив — монстр»
18. 140-летняя мама-черепаха и ее 5-дневный сын
19. «Стадии жизни моего свитера»
20. За 20 лет многое изменилось
Бонус: если вы все еще задумываетесь о покупке нового iPhone
Есть ли у вас снимки, которые прекрасно дополнили бы эту статью? Присылайте свои сравнения в комментариях.
Фото на превью fatcat33 / Pikabu