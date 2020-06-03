20+ наглядных примеров того, что в сравнении все познается лучше

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Существует расхожее мнение, что все познается в сравнении. И под этим «все» может подразумеваться буквально все что угодно: будь то вместимость карманов на женских и мужских брюках, 5-долларовая банкнота середины прошлого столетия и нового и даже экран ноутбука до и после обработки ополаскивателем для полости рта.

Эти и еще 19 других крайне любопытных сопоставлений от пользователей сети мы в AdMe.ru и решили вынести на ваш суд. А бонусом мы подготовили один факт, который повергнет в шок всех поклонников диснеевских сериалов.

1. Карманы на женских брюках могут вместить менее половины консоли Switch Lite, а на мужских — всю ее целиком

2. «То, как моя лошадь меняет свой окрас в зависимости от времени года, восхитительно»

3. Соотношение клубники и хлопьев из 2 пачек сухого завтрака

4. «Кабачок, который я купила, и „монстр“, которого вырастил мой тесть. Кубик Рубика для сравнения»

5. «В гараже моих родителей, в походном ботинке поселилась пара птиц. Сегодня их семейство пополнилось на 5 птенцов»

6. 5-долларовая банкнота 1950 года, на которой отсутствует фраза In God We Trust: ее стали печатать на банкнотах позже

7. Разница в размерах между недавно вылупившейся гусеницей и взрослой особью

8. «Мой ноутбук до и после того, как я использовал ополаскиватель Listerine для удаления антибликового покрытия»

9. «Разница в цвете кожи между моей рукой и ногой»

10. «Этим утром кто-то оставил свой старый iPhone 3GS возле моего магазина. На фото для сравнения iPhone XS Max»

11. «Трехмерное УЗИ моего сына незадолго до его рождения и его снимок через несколько дней после появления на свет»

12. «Вот какого размера грибы растут у меня во дворе»

13. Портативный телевизор Bentley и iPhone

14. «Размер ветрогенератора. Мой отец для сравнения»

15. «Самая крошечная черепаха, которую я когда-либо видел»

16. Шестигранные ключи двух разных размеров (чтобы увидеть второй ключ, нужно как следует присмотреться)

17. «Разница в размерах между кольцом мужа и моим»

18. «Гигантская картина, которую мне довелось увидеть в Мюнхене. Если что, мой рост составляет 188 см»

19. «Оба этих птенца вылупились в один и тот же день»

20. «Мне попалась гигантская картошка фри. Ломтик хлеба для сравнения»

21. И то и другое называют одним словом — автомобиль

22. «Новые сапоги и сапоги того же размера, марки и модели спустя год работы в них в шахте»

Бонус: актеры сериала «Ханна Монтана» Джон Сина и Джейсон Эрлз — одногодки. На этих кадрах им по 33 года

Если вам есть чем дополнить эту подборку, оставляйте свои фото в комментариях.