20+ наглядных примеров того, что в сравнении все познается лучше
Существует расхожее мнение, что все познается в сравнении. И под этим «все» может подразумеваться буквально все что угодно: будь то вместимость карманов на женских и мужских брюках, 5-долларовая банкнота середины прошлого столетия и нового и даже экран ноутбука до и после обработки ополаскивателем для полости рта.
Эти и еще 19 других крайне любопытных сопоставлений от пользователей сети мы в AdMe.ru и решили вынести на ваш суд. А бонусом мы подготовили один факт, который повергнет в шок всех поклонников диснеевских сериалов.
1. Карманы на женских брюках могут вместить менее половины консоли Switch Lite, а на мужских — всю ее целиком
2. «То, как моя лошадь меняет свой окрас в зависимости от времени года, восхитительно»
3. Соотношение клубники и хлопьев из 2 пачек сухого завтрака
4. «Кабачок, который я купила, и „монстр“, которого вырастил мой тесть. Кубик Рубика для сравнения»
5. «В гараже моих родителей, в походном ботинке поселилась пара птиц. Сегодня их семейство пополнилось на 5 птенцов»
6. 5-долларовая банкнота 1950 года, на которой отсутствует фраза In God We Trust: ее стали печатать на банкнотах позже
7. Разница в размерах между недавно вылупившейся гусеницей и взрослой особью
8. «Мой ноутбук до и после того, как я использовал ополаскиватель Listerine для удаления антибликового покрытия»
9. «Разница в цвете кожи между моей рукой и ногой»
10. «Этим утром кто-то оставил свой старый iPhone 3GS возле моего магазина. На фото для сравнения iPhone XS Max»
11. «Трехмерное УЗИ моего сына незадолго до его рождения и его снимок через несколько дней после появления на свет»
12. «Вот какого размера грибы растут у меня во дворе»
13. Портативный телевизор Bentley и iPhone
14. «Размер ветрогенератора. Мой отец для сравнения»
15. «Самая крошечная черепаха, которую я когда-либо видел»
16. Шестигранные ключи двух разных размеров (чтобы увидеть второй ключ, нужно как следует присмотреться)
17. «Разница в размерах между кольцом мужа и моим»
18. «Гигантская картина, которую мне довелось увидеть в Мюнхене. Если что, мой рост составляет 188 см»
19. «Оба этих птенца вылупились в один и тот же день»
20. «Мне попалась гигантская картошка фри. Ломтик хлеба для сравнения»
21. И то и другое называют одним словом — автомобиль
22. «Новые сапоги и сапоги того же размера, марки и модели спустя год работы в них в шахте»
Бонус: актеры сериала «Ханна Монтана» Джон Сина и Джейсон Эрлз — одногодки. На этих кадрах им по 33 года
Если вам есть чем дополнить эту подборку, оставляйте свои фото в комментариях.
Фото на превью somechick_92 / Reddit