20+ наглядных примеров того, что размер — величина непредсказуемая
В мире много вещей, которые поражают, в частности своими размерами. Например, сердце синего кита — самого большого млекопитающего — весит около 200 кг, а в длину может достигать 1,5 метра. О таких вещах занимательно услышать, но лучше их увидеть.
Мы в AdMe.ru считаем, что мир восхитителен в своем разнообразии, и сегодня делимся с вами подборкой самых маленьких и гигантских вещей, которые нашли свое место в этом мире.
Это гигантская клубника-мутант
«Одна из наших куриц снесла сегодня чудовищное яйцо»
Детеныш богомола на моей руке
Один из самых маленьких телефонов в мире — GTstar BM50
Такса и еще не самый взрослый мейн-кун
«Град, который выпал прошлой ночью»
Вы когда-нибудь видели мини-кокосы?
Комар вида Holorusia mikado может иметь размах крыльев до 11,15 см
Гигантский шуруп
Соотношение размеров белой акулы и человека
Сердце синего кита, самого большого млекопитающего на Земле, весит 181 кг и достигает 1,5 метра в длину
Рабочий на горе Рашмор проверяет гранит на трещины
Большой лист клевера, найденный в районе Минерал, штат Вашингтон
Огромное количество хорошего мальчика
Абсолютная единица сладкого картофеля
А вы знали, какими большими бывают кактусы?
Дуэйн Джонсон (198 см) с одним из самых высоких баскетболистов в мире — Сунь Минмином (236 см)
Склад выдержанного сыра пармиджано-реджано в Италии
Малыш осьминог
«Этот приятель не планирует окукливаться: только жрет и жрет, стал такой громадиной»
Так выглядит малыш панды, которому чуть больше месяца
А размеры каких вещей или существ поражают вас?
Фото на превью stringmousey / Twitter