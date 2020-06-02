20+ наглядных примеров того, что размер — величина непредсказуемая

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В мире много вещей, которые поражают, в частности своими размерами. Например, сердце синего кита — самого большого млекопитающего — весит около 200 кг, а в длину может достигать 1,5 метра. О таких вещах занимательно услышать, но лучше их увидеть.

Мы в AdMe.ru считаем, что мир восхитителен в своем разнообразии, и сегодня делимся с вами подборкой самых маленьких и гигантских вещей, которые нашли свое место в этом мире.

Это гигантская клубника-мутант

«Одна из наших куриц снесла сегодня чудовищное яйцо»

Детеныш богомола на моей руке

Один из самых маленьких телефонов в мире — GTstar BM50

Такса и еще не самый взрослый мейн-кун

«Град, который выпал прошлой ночью»

Вы когда-нибудь видели мини-кокосы?

Комар вида Holorusia mikado может иметь размах крыльев до 11,15 см

Гигантский шуруп

Соотношение размеров белой акулы и человека

Сердце синего кита, самого большого млекопитающего на Земле, весит 181 кг и достигает 1,5 метра в длину

Рабочий на горе Рашмор проверяет гранит на трещины

Большой лист клевера, найденный в районе Минерал, штат Вашингтон

Огромное количество хорошего мальчика

Абсолютная единица сладкого картофеля

А вы знали, какими большими бывают кактусы?

Дуэйн Джонсон (198 см) с одним из самых высоких баскетболистов в мире — Сунь Минмином (236 см)

Склад выдержанного сыра пармиджано-реджано в Италии

Малыш осьминог

«Этот приятель не планирует окукливаться: только жрет и жрет, стал такой громадиной»

Так выглядит малыш панды, которому чуть больше месяца

А размеры каких вещей или существ поражают вас?