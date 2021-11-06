20 наглецов, которым точно не мешало бы пройти курс воспитания

Многие из нас еще в детстве учились вести себя в обществе. Но вот нашим сегодняшним героям пришлось столкнуться с людьми, которые явно прогуливали такие уроки, поскольку окружающих они совсем в грош не ставят.

Мы в AdMe.ru верим в то, что любой человек хорош по-своему, но пока посмотрите на людей, которым на поиски чистого и светлого внутри себя понадобится чуть больше времени.

Рапунцель распустила волосы

«Сосед украл нашу посылку, увидел, что это всего лишь пульт и наклейки, и положил ее обратно в наш почтовый ящик в таком виде. Он и в прошлом крал наши посылки»

«Живем в частном секторе, и однажды одному товарищу надоело, что по его улице катаются машины. Сначала это выглядело так»

«Однако он на этом не остановился. В один прекрасный момент он просто в течение дня поставил забор и перекрыл дорогу полностью!»

И сама не сяду, и никому не дам

Поэтому и начальник

Начальник рассказывал, что в молодости нашел кошелек, вытащил оттуда деньги и отвез хозяйке (там документы были) и еще денег выпросил за то, что привез. А когда его спросили про наличку, сказал, что ее уже не было. Я спросил, мол, зачем было деньги забирать и еще просить? Начальник ответил: «Ну все равно бы их вытащили. Не я, так другой кто нашел бы раньше. Пусть скажут спасибо за то, что привез оставшееся». © belegond / Pikabu

«Решил избавиться от парочки вещей из подвала, где в согласии с соседями поделили места для хранения. Когда открыл дверь, передо мной предстало это»

«Выставил на продажу телефон. Пришло такое заманчивое предложение»

«Как бороться с такими соседями? Отгородили часть площадки и мусоропровод между лестничными пролетами»

Не надо так

Суровая школа воспитания от пассажира

Еду домой на маршрутке. Один. Водитель останавливается на каждой остановке в надежде на клиентов. Подъезжаем к очередной, он мне говорит: «Выходи, ты мне клиентов отпугиваешь». Я думал, что это шутка, ровно до того момента, пока он мне деньги за проезд не вернул. Я вышел и хлопнул дверью так, что стекло разлетелось вдребезги. Дальнейшее передвижение происходило бегом. © Подслушано / Ideer

«Пришел готовить ужин и обнаружил кучу посуды и мусора. Потратил полчаса на уборку, приготовил ужин и оставил кухню безупречно чистой. Вот что увидел тут утром»

«Кто-то выкинул свое барахло на наши растения»

«Половину моих растений не поливали, и человек, которому я именно за это и платил, сказал мне: „Я не думал, что тебя это так волнует, это же просто растения“»

«Кто-то понадкусывал пончики, которые я купил для своих детей, чтобы порадовать их после работы»

«В школе на моего ребенка наклеили рекламу»

«Стояла в течение всего концерта, даже тогда, когда вообще никто больше не стоял. Затеяла ссору с кем-то (не со мной), когда ее попросили сесть»

Дети превратили магазин в свою игровую зону

В этой истории месть — это блюдо, поданное с температурой ниже нуля

Всех женщин мужья обычно поздравляют с рождением детей, цветы там покупают, подарки и прочее. А мой муж считает, что рождение дочери — это полностью ЕГО заслуга! Ни «спасибо», ни цветов и подарков за то, что выносила, родила, выкормила, вставала ночами к ребенку. Это все не считается, а вот он герой во плоти! Скоро день рождения дочки, хочу подарить мужу букет цветов и поблагодарить при всех гостях, потому что ни один подвиг не должен остаться незамеченным. © Подслушано / Ideer

«Мой коллега оставил свою посуду отмокать в общей раковине»

«В нашем жилом комплексе есть 9 мусорных контейнеров, все они находятся рядом. Но я до сих пор вижу это каждую неделю»