20 начальников, узнав о которых вам тут же захочется обнять своего со словами: «Да ты ж мой хороший!»
Атмосфера на работе во многом зависит от начальника. Увы, везет не всем: бывают руководители, которые не знают берегов и чувствуют себя маленькими царьками. Они могут уволить сотрудника за вопрос о зарплате или за то, что тот не сказал «Здравствуйте». Что с этими людьми не так? Так что, если ваш начальник адекватен — вас можно поздравить.
Мы в AdMe.ru начитались жутких историй — поведение отдельных «сильных мира сего» действительно возмутительно. А в конце мы припасли бонус о том, как наглого босса филигранно поставили на место.
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Я с понедельника в отпуске. В понедельник директор прислал задачу сделать ТЗ на закупку. Мол, это пару минут. Потратил пару часов. И до сих пор каждый день звонят с утра, ничего без меня сделать не могут. Мой начальник и его зам набирают меня и спрашивают, как работу делать, я же единственный сотрудник в отделе. © Dios666 / Pikabu
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Я повар. Часто вспоминаю своего первого шефа на кухне. Она составляла список мелочей, которые не были идеальными. Например, она могла придраться к тому, что на прилавке оставлена ручка. Или микроволновка (которой я даже не пользовался!) не установлена на ноль. Еще ей не нравилось, что радио не играло на ее любимой станции. Ну вы поняли. Музыкой для моих ушей стала новость, что ее уволили. © PsychedelicCucumber / Reddit
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Работала в рекламном агентстве. Шеф взял заказ: нужно было съездить в Финляндию и отснять там пуховики для каталога, потом выложить это в соцсети. Заказчик даже свою машину одолжил — черный джип. Так вот, я, девочка-цветочек, в компании фотографа, модели и шефа лихо еду в Финку. Мы все отсняли и целые и невредимые (что даже удивительно) вернулись домой. Проходит февраль, близится весна. Фоток нет и нет — кому эти пуховики весной нужны будут? Пишу фотографу: «Милый друг, скоро ты там фотки обработаешь?» А он мне: «Не будет вам фоток, пока денег не пришлете». Тут у меня челюсть и упала. Оказывается, шеф взял деньги от заказчика, а до фотографа их не донес. Не знаю, что он сказал тому депутату, но снимков пуховиков я так и не дождалась.
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Мне как-то пришлось на госпредприятии писать объяснительную, почему я сидел в рекреационной зоне с закрытыми глазами (иногда реально отдых глазам требуется). Привел им в объяснительной все СНиПы и внутренний распорядок про работу с ПЭВМ, а там явно указано четыре 15-минутных перерыва в день — утерлись. Хоть бы сами читали бы нормы, тоже мне начальнички. © TheLynx / Pikabu
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Шеф моей подруги уехал отдыхать в Таиланд со своей барышней на Новый год. Они там даже поссорились, потому что она надела шорты, которые открывали слишком многое, а он попросил ее быть культурнее. Это у нас в России нормально «нижними 90-ми сверкать», а в Азии другой менталитет. К чему я это? Этот «праведник» не выплатил своим сотрудникам зарплату. Он нежился на пляже, а люди на Новый год остались с пустыми карманами.
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Моя начальница назначила встречу с новым менеджером и сделала меня козлом отпущения. Она заявила, что я был проблемой отдела. И это после того, как я поставил рекордные цифры продаж для нее в течение 2 кварталов подряд! Помню, как уходил со встречи со слезами на глазах. Мне тогда было всего 20. © Anonymous / Quora
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Я преподавал логику. У меня был тайным враг — другой профессор, студенты не любили его. В конце года мне пришло письмо: в продвижении по службе отказано. Я спросил у завкафедрой: «Что такое?» Он ответил: «Ваши коллеги против вас». Он отводил глаза. Правда всплыла через 2 года. Оказалось, второй учитель логики действовал за моей спиной. Других «коллег», выступающих против меня, не было, но по уставу университета мне нужна была единодушная поддержка штатных преподавателей. Заведующий кафедрой просто был тряпкой и не хотел ссориться с тем преподом. Вот и все. © Steven Yates / Quora
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Меня недавно начальник чуть не уволил за то, что без макияжа пришла на смену. А то, что я после учебы, в свой выходной день вышла к ним на помощь — вообще кристально фиолетово. Я ему просто ответила: «Главное, что на смену вышла, мне не до макияжа сегодня». Почему «чуть»? Менеджер заставила извиниться перед ним, ведь он ничего грубого мне не сказал. Ну да: «Где твой макияж, выглядишь как чучело, девушкам надо подчеркивать свою красоту» — совсем не грубо ведь. Зато как он обиделся на меня! © vulpesax / Twitter
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Я работал в продажах, на нас очень давили. Шеф сам пил энергетики и заставлял пить остальных. Через две недели я отказался. Босс вызвал меня к себе и заявил, что мой недостаток энергии крайне отвлекает его (не команду, а его лично). Он закончил словами: «Если ты будешь продолжать в том же духе, нам придется тебя уволить». Все, что я сказал ему, было: «Хорошо, это прискорбно, но я не буду пить то, что наносит вред моему организму.» В конце концов он меня уволил. Через 2 недели позвонили из той же компании. Предложили другую должность и зарплату выше. А моего босса уволили по статье — и вы можете догадаться, по какой. У него хватило наглости постучаться ко мне на Facebook. Я его проигнорировал, но слышал от бывших коллег, что он просит денег. © Orphan_Babies / Reddit
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Однажды я работал в компании, где CIO (директор по информационным технологиям) врезалась на своей машине в авто другой сотрудницы прямо на парковке. Женщина, чья машина пострадала, вышла, чтобы оценить ущерб. Но директор прошла мимо, не произнеся и слова. И это при свидетелях! Сотрудница отправилась в отдел кадров, где ей выписали чек на ремонт. По факту фирма заплатила за директора, а та даже не извинилась. © lets_start_a_cult / Reddit
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Я думала, что у меня очень милая редактор, до одного случая. А работала я в одном всем известном СМИ. Поступила на курсы, раз в 2 месяца мне нужна была одна пятница. Иногда (очень часто) мы работали по выходным, и это не оплачивалось, хотя подразумевалось, что у нас, журналистов, есть право на отгул. Так вот, я была готова брать эту несчастную пятницу за свой счет. И тут я узнала, что начальница копает под меня: она бегала жаловаться директору, мол, я, такая-сякая, работать не хочу. Когда мне сказали выйти на работу в субботу, вместо того чтобы ехать на день рождения к брату в другой город, я уволилась в никуда.
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Устроилась на работу в новую для себя сферу — продажи. Директор на собеседовании щебетал соловьем, мол, даже хорошо, что нет опыта, всему научим. Такой весь улыбчивый добрый дядя. Вскоре я поняла, почему девушка, работавшая до меня, уволилась. В офисе у шефа была кличка Шрек. Если что не так, он мог завестись с пол-оборота и начать орать. Так, он при всех наорал и унизил пожилого сотрудника, который ему в отцы годился, за то, что не было накладной. Выяснилось, что ее просто не прислали с таможни! Но шеф даже не извинился! Я продержалась 2 недели. Через полгода встретила главу отдала. Она тоже ушла и рассказала, что на мою вакансию так никого и не нашли. Злорадствовала ли я? Да!
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Знакомый с работы рассказывал. Сидит в туалете, а ему начальник цеха звонит: «Саша, ты где?» Тот: «В туалете». Начальник: «Ясно... А что ты там делаешь?» © czinik / Pikabu
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У меня была начальница, которая не отпускала меня попрощаться с бабушкой на смертном одре. Я тут же уволилась. Это странно, потому что до этого происшествия она казалась очень спокойной и нормальной. Но когда я попросил выходной, чтобы навестить мою умирающую бабушку, она огрызнулась и прочитала мне лекцию о том, что нужно лучше «планировать» свой «отпуск». © ostentia / Reddit
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Моя начальница ушла в отпуск, а когда вернулась, все только и говорили, как я отлично справляюсь. Вот тогда-то все и пошло под откос. Она стала издеваться надо мной: начала искать любой предлог, чтобы сделать выговор. Однажды даже бросила папку мне в голову. Она давала мне худшую работу, которую никто не хотел делать, а это означало, что я часто работал более 12 часов. Однажды она начала издеваться надо мной на глазах у всех. Это был полный шок! Я вежливо попросил ее остановиться. А она: «И что ты мне сделаешь? Пожалуешься на меня? Ну попробуй, я выиграла много дел». Из-за стресса я попал в больницу. Когда вернулся, начальница и директор вызвали меня в кабинет и сказали, что я плохой сотрудник. Мол, увольняйся. Я понял, что начальница уже подговорила директора уволить меня. Тогда я ответил, что пойду в суд, и перечислил все ее злоупотребления. Они испугались! В итоге выплатили мне большую компенсацию и я заставил начальницу лично написать мне хорошее рекомендательное письмо. © Johann Heinrich Scheffer / Quora
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Госслужащей была. Рабочий день с 8 до 16:45, 30 минут на обед, но недалеко до детского садика — ребенка забирать удобно было. В 16:45 начинаю собираться, а тут рассерженная начальница мне и заявляет: «Если садик до 18 часов, что же это ты раньше с работы уходишь?» © kazizya / Pikabu
Бонус: история о том, как наглого начальника поставили на место
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Я программист. А был у нас, ну, скажем так, заместитель директора по финансам. Такой мужичок — любитель поругать власть и вселенскую несправедливость. Подходит ко мне и безапелляционно говорит, не ожидая отказа: «Слушай, мне нужно настроить интернет дома. В воскресенье я тебя заберу от станции. Это в Домодедово». Я понимаю, конечно, человек считает себя ох каким начальником, но ни спросить, свободен ли я, есть ли планы, ни пообещать оплату... Подошел к своему руководителю, говорю, мол, так и так, хотят припрячь меня в выходные. Он: «Ну Женька вообще! Не обращай внимания на него, я ему сейчас втык сделаю». И вот, знаете, как бабка отшептала. Больше у финансиста нездоровых фантазий в мой адрес не возникало. © Snakecatcher / Pikabu
А у вас были такие феерические начальники?