20 начальников, узнав о которых вам тут же захочется обнять своего со словами: «Да ты ж мой хороший!»

Моя начальница ушла в отпуск, а когда вернулась, все только и говорили, как я отлично справляюсь. Вот тогда-то все и пошло под откос. Она стала издеваться надо мной: начала искать любой предлог, чтобы сделать выговор. Однажды даже бросила папку мне в голову. Она давала мне худшую работу, которую никто не хотел делать, а это означало, что я часто работал более 12 часов. Однажды она начала издеваться надо мной на глазах у всех. Это был полный шок! Я вежливо попросил ее остановиться. А она: «И что ты мне сделаешь? Пожалуешься на меня? Ну попробуй, я выиграла много дел». Из-за стресса я попал в больницу. Когда вернулся, начальница и директор вызвали меня в кабинет и сказали, что я плохой сотрудник. Мол, увольняйся. Я понял, что начальница уже подговорила директора уволить меня. Тогда я ответил, что пойду в суд, и перечислил все ее злоупотребления. Они испугались! В итоге выплатили мне большую компенсацию и я заставил начальницу лично написать мне хорошее рекомендательное письмо. © Johann Heinrich Scheffer / Quora