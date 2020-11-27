20 начальников, рядом с которыми трудно оставаться серьезным ответственным человеком

Иногда мы подозреваем, что начальники — это люди с другой планеты: очень уж нестандартным зачастую оказывается их взгляд на жизнь и рабочие процессы. Причуды одних шефов вызывают лишь улыбку, а выходки других настолько специфичны, что подчиненным проще уволиться, чем переварить такое.

Мы в AdMe.ru любим нетривиальные истории, поэтому не смогли пройти мимо откровений пользователей сети о своеобразных боссах.

«Мой босс сказал мне, чтобы я попробовал откопать свою тачку и приезжал на работу. Моя машина красная»

«Шеф доработал мою униформу»

«Мой босс каждый день приводит в офис свою домашнюю свинью»

Некоторые руководители умеют находить ободряющие слова

«Мой шеф носит свое кольцо с зеленым бриллиантом за $ 50 тыс. на работу. Мы кладем асфальт»

«С тех пор как у начальника родилась дочь, он стал уделять мне меньше внимания. Но будь я проклят, если позволю, чтобы ее рисунок был единственной картиной в ​​офисе!»

«Джоель, 2 года». «Джастин, 23 года».

«Ночью заходил босс, увидел нашу рабочую атмосферу и решил немного мотивировать нас на уборку»

«Я спасатель. Шеф дал мне ключ, чтобы открыть этот ящик, а потом начал истерически смеяться, когда я попытался это сделать. Я не мог понять, почему, до этого момента»

Когда служебные романы разрешены только избранным

«Мой босс засыпал растворимый напиток со вкусом винограда во все кулеры для воды»

У некоторых руководителей весьма специфичное чувство юмора

«Шеф установил в магазине IP-камеру, чтобы шпионить за нами, когда он уезжает. Я придумал достойный ответ»

«Я: „У меня степлер маленький, есть чуть больше?“ Начальник: „Да, держи“»

Доска мотивации для сотрудников одной крупной и успешной компании. Она висела на видном для клиентов месте

Короткая память у босса — хорошо или плохо?

«Коллега попросил шефа о повышении. Вот что он получил»

«Мой начальник устал от кражи наших кусачек. Я не уверен, что предложенное им решение проблемы сработает»

По этому боссу театр драмы плачет

«Принесла на работу пирог с орехами, а к полудню он пропал. Вот что я обнаружила через несколько часов в кабинете шефа»

«Я работаю в отделе IT. Это рождественский венок, который сделал мой босс»