20+ мыслей из душа от тех, кто знает, как устроен современный мир

Интернет сначала почти убил обычную почту имейлами, а потом сделал ее еще более необходимой, чем раньше, из-за доставок онлайн-товаров. @cinimodhtrifhtims

В комнате, заполненной людьми в футболках, человек в костюме обычно самая важная персона. Человек в футболке в комнате с людьми, одетыми в костюмы, также, как правило, является самой значимой особой. @pikindaguy

В детстве над тобой издеваются люди, которые тебя не любят, а твои друзья ведут себя очень мило. Когда ты становишься взрослым, над тобой издеваются друзья, а люди, которые тебя ненавидят, очень милы с тобой. @iLyArcheType