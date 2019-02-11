20+ мыслей из душа от тех, кто знает, как устроен современный мир
Когда мы сбрасываем с себя груз дневных забот и расслабляемся, в голову приходят самые интересные и неожиданные идеи. Чаще всего это происходит в душе. Пользователи интернета делятся мыслями в сети о нашумевших фильмах, предназначении золотой рыбки и отношениях людей.
AdMe.ru выбрал самые любопытные наблюдения, которые пришли на ум людям во время принятия душа.
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Интернет сначала почти убил обычную почту имейлами, а потом сделал ее еще более необходимой, чем раньше, из-за доставок онлайн-товаров. @cinimodhtrifhtims
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В комнате, заполненной людьми в футболках, человек в костюме обычно самая важная персона. Человек в футболке в комнате с людьми, одетыми в костюмы, также, как правило, является самой значимой особой. @pikindaguy
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В детстве над тобой издеваются люди, которые тебя не любят, а твои друзья ведут себя очень мило. Когда ты становишься взрослым, над тобой издеваются друзья, а люди, которые тебя ненавидят, очень милы с тобой. @iLyArcheType
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Самый кассовый фильм за всю историю «Аватар» не оказал абсолютно никакого влияния на культуру. Он нигде не упоминается, и никто не обсуждает этот фильм, который вышел 10 лет назад. @SilentWalrus92
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Объявление всем роста и веса новорожденного ребенка очень напоминает рыбалку. @Nebula-X1
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Если бы смартфон предупреждал, что громкая музыка может навредить наушникам, а не слуху, скорее всего, большинство людей слушали бы музыку потише. @skullysnot
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Компании, которые выпускают бутилированную воду, не производят ее - они производят бутылки. @yung_gravy1
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Исправить опечатку, пока вводишь пароль, не удаляя все написанное и не начиная заново, - вот настоящая уверенность в себе. @Whetstone_94
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Тот факт, что любовь Ромео и Джульетты чрезмерно идеализируют, показывает, как мало людей читало эту пьесу. @Silac_
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В мультике Эш Кетчум был большим фанатом покемонов еще до того, как отправился в свое путешествие. Но каждый раз, когда он встречал нового покемона, он доставал свой покедекс, потому что не знал, кто перед ним. В общем, Эш был обычным позером до начала путешествия. @ProdigyLightshow
- В Антарктиде родилось 11 детей, и ни один из них не умер. Это значит, что там самая низкая детская смертность в мире — 0%. @pluey200
- На каждое фото «до и после» о потере веса приходятся тысячи оптимистичных снимков «до», которые никогда не превращаются в пост об успехе. @Cyronis
- Каждый песик — это собака-терапевт, просто некоторые из них — фрилансеры. @DozerM
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Подросток, который смотрит, как родители пытаются пользоваться новыми технологиями, чувствует примерно то же самое, что и его папа с мамой, которые наблюдают, как он пытается встречаться с девушками. @TrueBirch
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Большинство рэперов в своих треках рассказывают, что они богаче, чем есть на самом деле. Большинство кантри-певцов поют о том, что они беднее, чем в реальности. @The_Grim_Sleaper
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Главное предназначение аквариумной золотый рыбки — познакомить детей со смертью. @es_price
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Pixar — это версия Disney, которая хочет просто рассказывать истории без того, чтобы герои пели каждые 10 минут. @Nestle_SwllHouse
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Мы жарим себя на солнце, чтобы выглядеть аппетитно для других людей. @Penguin_Crasher
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Все приключения Гарри Поттера могли быть просто его галлюцинацией из-за отравления угарным газом в чулане под лестницей. @billy-the_squid
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Когда вы в одиночестве раскрываете скорлупу арахиса и достаете орех, вы являетесь единственным человеком в мире, который когда-либо видел этот орешек. @choto
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Google Earth — одна из самых невероятных вещей, созданных человеком. И тем не менее ее воспринимают как должное, будто ее создание ничего не значит. @RiccRoll
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В «Богемской рапсодии» ключевой мыслью был спор о том, что на радио никогда не станут ставить песню длиной 6 минут, потому что слушатели не выдержат до конца. Тем не менее в фильме они никогда не поют песню целиком — вероятно, потому, что зрители не смогут этого выдержать. @DNags
А вам приходят в голову интересные мысли, когда вы моетесь в душе? Поделитесь ими в комментариях.
Фото на превью Avatar / Twentieth Century Fox, SilentWalrus92 / reddit