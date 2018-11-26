20+ мужчин признались, чего не нужно делать, чтобы им понравиться

Черт возьми, просто выбери, где ты хочешь поесть. Все равно я закажу себе бургер.

Когда ты говоришь, сколько у тебя поклонников, мы не думаем: «Черт, за ней выстраивается очередь, нужно хорошенечко постараться, чтобы заполучить ее». Наоборот, первая мысль: «Черт, ухаживать за ней будет той еще драмой, лучше найду другую».

Когда мы ссоримся, а я говорю что-то, что может иметь двойной смысл, и один из них — плохой, то будь уверена, что я имею в виду хороший.

Я бы не был с тобой, если бы ты мне не нравилась. Я на твоей стороне.

Мы видим, когда вы говорите: «Все в порядке», но это не так. Однако, если вы сказали это 3 раза, мы отстанем. Не потому, что мы не знаем, что это неправда, и не потому, что нам все равно. Потому что нам неинтересно играть в глупые игры.