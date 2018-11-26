20+ мужчин признались, чего не нужно делать, чтобы им понравиться
Как часто женщины хотят знать, что творится в голове у мужчин? О чем они думают? Иногда женщины ведут себя так, чтобы выглядеть лучше в мужских глазах (как им кажется). Не отвечать на сообщения сразу, строить из себя недотрогу, казаться немного глупее, чем есть на самом деле, и т. д. Как хорошо, что в век интернета можно напрямую спросить сразу тысячи мужчин о том, что женщинам следует знать о них.
Мы в AdMe.ru подробно изучили один из таких форумов на Reddit и рассказываем, что нас удивило больше всего.
- Даже если мы встречаемся или женаты, мы бы предпочли иметь «личную жизнь». Пары не должны все делать вместе.
- Мужчины тоже любят получать комплименты о своей внешности. Даже незначительные приятно услышать.
- Если я сказал тебе что-то по секрету, то действительно нехорошо рассказывать это своей лучшей подруге.
- Чем старше мы становимся, тем меньше мы хотим бегать за тобой. Если мы интересны друг другу, нет никакой причины разыгрывать из себя недотрогу и отказывать в свидании более 2 раз. Либо ты принимаешь приглашение, либо говори, что я тебе неинтересен.
- Я всегда слышу от женщин, что они воспринимают мужчин как каменные стены, которые всегда знают, что делают, которые ничего не боятся, которые всегда выступают в роли защитников, которые не нуждаются в чьем-либо одобрении, которые неэмоциональны и т. д. Если бы вы могли прислушиваться к мыслям мужчин, вы бы узнали, насколько сильно они находятся под прессом, потому что общество ожидает от них слишком многого.
- Все мужчины разные, а потому относиться к ним нужно по-разному.
- Если вам нравится парень, подойдите и дайте ему знать об этом. Все эти бессмысленные намеки пролетают мимо нас.
- Иногда мужчины просто хотят побыть одни. Это не потому, что мы злимся на вас или игнорируем, мы просто время от времени любим оставаться одни. Почему это так трудно понять? Да, я люблю тебя, я просто хочу побыть один. Нет, я не злюсь. Нет, ничего не случилось. Нет, ты ничего не сделала. Нет, я не хочу завести роман.
- Если мы делаем тебе комплимент, лучшее, что ты можешь ответить, — это «спасибо». Шутить о том, что мы ошибаемся, совсем нехорошо.
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Большинство из нас не понимает тонких намеков. Если ты чего-то хочешь, подойди и скажи об этом.
Я никогда не верил в этот стереотип, пока однажды не сказал о нем своей девушке. Она начала перечислять вещи, которые я годами не замечал, и это взорвало мне мозг. Все тонкие намеки были ошеломляющими, а некоторые были не такими уж и тонкими.
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Некоторые мужчины вообще-то знают, что ты намекаешь на что-то большее, но не хотят оконфузиться от недоразумения. Так что мы игнорируем намеки.
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Мы так же не уверены в себе, как и вы не уверены в себе.
- Черт возьми, просто выбери, где ты хочешь поесть. Все равно я закажу себе бургер.
- Когда ты говоришь, сколько у тебя поклонников, мы не думаем: «Черт, за ней выстраивается очередь, нужно хорошенечко постараться, чтобы заполучить ее». Наоборот, первая мысль: «Черт, ухаживать за ней будет той еще драмой, лучше найду другую».
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Когда мы ссоримся, а я говорю что-то, что может иметь двойной смысл, и один из них — плохой, то будь уверена, что я имею в виду хороший.
Я бы не был с тобой, если бы ты мне не нравилась. Я на твоей стороне.
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Мы видим, когда вы говорите: «Все в порядке», но это не так. Однако, если вы сказали это 3 раза, мы отстанем. Не потому, что мы не знаем, что это неправда, и не потому, что нам все равно. Потому что нам неинтересно играть в глупые игры.
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Не то чтобы мы ни о чем не думали, но иногда проще ответить: «Ни о чем», чем рассказывать тебе некоторые случайные мысли, которые могут быть у меня в этот момент. «У той женщины в фильме, который мы смотрели 2 дня назад, был такой странный акцент». «Когда закончат этот купол Капитолия?» «Как правильно писать: „Капитолия“ или „Капетолия“?» «Какое смешное слово: „Капитолий“».
- Disney врет: никто из нас не является тем сказочным принцем, который прискакал спасти тебя. Мы хотим партнерства.
- Когда мы болеем, мы действительно хотим внимания. Все знают о «мужской простуде». Секрет в том, что мы делаем это не потому, что мы мягкотелые, а потому, что это один из немногих случаев, когда нам разрешено побыть слабыми.
- Мы тоже сентиментальные.
- Если мы сказали, что сделаем это, значит, мы сделаем это! Не нужно пилить нас каждые 6 месяцев.
- Вы знаете фильмы, где женщина непредсказуемая, раздражительная и в целом сумасшедшая, но мужчина все равно влюбляется в нее? В реальной жизни это не работает. Серьезно.
- Конечно, это круто — крепко обнять тебя и держать так в своих объятиях, защищая от всех невзгод. Но иногда мы тоже хотим чувствовать, что находимся под твоей защитой.
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