20+ мужей, которые знатно прокололись, когда хотели выполнить пустяковые просьбы жен

Если вы думаете, что после свадьбы сюрпризов можно не ждать, то ошибаетесь, потому что мужья — те еще выдумщики. У мужчин полно тузов в рукавах, порой они совершают непредсказуемые поступки, которые не поддаются логике.

Мы в AdMe.ru уверены, что без таких приколов совместная жизнь была бы чередой серых унылых будней, так что вместе посмеялись над нелепыми мужскими ошибками. А в бонусе покажем мир глазами мужчин.

«Муж принес мне цветы. Видимо, помимо блендера стоило попросить вазу в качестве свадебного подарка»

Записка жене

Кажется, муж-строитель слишком уж серьезно подошел к стрижке жены

«Когда попросила супруга собрать обед с собой»

«Вот так мой парень нарезал авокадо»

Оказывают ли ему квалифицированную психологическую помощь? © shanbie_ / Reddit

«Он помыл подъездную дорожку. Вот что я обнаружила, когда пришла домой»

«2 недели назад я попросила его привести в порядок территорию вокруг дома. Только что оценила его работу»

«Жена попросила порезать картошку кружочками — так и сделал»

«Супруг заверяет, что кормит кота, но по фото этого не скажешь»

«Велела ему принести мне фломастеры, но их не было, поэтому он подарил мне розу»

«Фломастеров не было, поэтому держи цветок».

«Муж жарил яичницу, снизу она подгорела и прилипла к сковороде, вместо того чтобы отмыть, он на ней же стал жарить тортильи. Пришлось целый день отмачивать любимую сковородку в воде»

«Попросила мужа измерить длину кухонного стола, вот что он мне прислал»

«Я не могла придумать название для маникюра, обратилась к мужу, а он выдал: „Штучки девочек из 90-х“»

«Попросила мужа приготовить ребенку ванночку. Технически он справился с задачей»

«Спросила: „Ты что, реально возишь это под капотом?!“ Он удивился: „А почему нет?“»

«Сказала прислать мне фотографию нашей кухни»

«Попросила мужа купить сапоги»

«Приготовил мне обед»

«Попросила мужа накрасить мне ногти. Он очень старался, а потом дал денег на маникюр»

«Посмотрите, что он принес домой»

«Попросила мужа снять и выкинуть ковролин»

«Зашла на кухню и обнаружила, что он готовит ужин в таком виде»

«У меня было около 300 саженцев, о которых я наказала мужу позаботиться, пока я в отъезде. Он решил вынести их на улицу, потому что не понимал, зачем они стоят внутри помещения»

Бонус № 1: «УЗИ жены мне кое-что напомнило»

Бонус № 2: «Муж сказал, что мои волосы похожи на лапшу рамен, что звучит не очень-то романтично, если только вы не знаете, насколько он ее любит»