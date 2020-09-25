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20+ мужей, которые знатно прокололись, когда хотели выполнить пустяковые просьбы жен

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Если вы думаете, что после свадьбы сюрпризов можно не ждать, то ошибаетесь, потому что мужья — те еще выдумщики. У мужчин полно тузов в рукавах, порой они совершают непредсказуемые поступки, которые не поддаются логике.

Мы в AdMe.ru уверены, что без таких приколов совместная жизнь была бы чередой серых унылых будней, так что вместе посмеялись над нелепыми мужскими ошибками. А в бонусе покажем мир глазами мужчин.

«Муж принес мне цветы. Видимо, помимо блендера стоило попросить вазу в качестве свадебного подарка»

© Clobbersaurus / imgur

Записка жене

© shmealeks / Pikabu

Кажется, муж-строитель слишком уж серьезно подошел к стрижке жены

© Foxybelle / imgur

«Когда попросила супруга собрать обед с собой»

© unknown author / imgur

«Вот так мой парень нарезал авокадо»

© jgo215 / Reddit

Оказывают ли ему квалифицированную психологическую помощь? © shanbie_ / Reddit

«Он помыл подъездную дорожку. Вот что я обнаружила, когда пришла домой»

© SherriFused / Reddit

«2 недели назад я попросила его привести в порядок территорию вокруг дома. Только что оценила его работу»

© GGblue95 / Reddit

«Жена попросила порезать картошку кружочками — так и сделал»

© Roman27 / Pikabu

«Супруг заверяет, что кормит кота, но по фото этого не скажешь»

© gurunlianka / Reddit

«Велела ему принести мне фломастеры, но их не было, поэтому он подарил мне розу»

© lilbopeachy / Reddit

«Фломастеров не было, поэтому держи цветок».

«Муж жарил яичницу, снизу она подгорела и прилипла к сковороде, вместо того чтобы отмыть, он на ней же стал жарить тортильи. Пришлось целый день отмачивать любимую сковородку в воде»

© jljboucher / Reddit

«Попросила мужа измерить длину кухонного стола, вот что он мне прислал»

© hellosweetie_11 / Reddit

«Я не могла придумать название для маникюра, обратилась к мужу, а он выдал: „Штучки девочек из 90-х“»

© zuko-dwayne-bear / Reddit

«Попросила мужа приготовить ребенку ванночку. Технически он справился с задачей»

© armisold / Reddit

«Спросила: „Ты что, реально возишь это под капотом?!“ Он удивился: „А почему нет?“»

© dinomelia / Reddit

«Сказала прислать мне фотографию нашей кухни»

© Koalateakd / Reddit

«Попросила мужа купить сапоги»

© crazy_kutas / Twitter

«Приготовил мне обед»

© kerokaeru / Reddit

«Попросила мужа накрасить мне ногти. Он очень старался, а потом дал денег на маникюр»

© Dainesa / Pikabu

«Посмотрите, что он принес домой»

© Lilliepuff / Reddit

«Попросила мужа снять и выкинуть ковролин»

© KatarinkaN / Pikabu

«Зашла на кухню и обнаружила, что он готовит ужин в таком виде»

© peanut-Puppy-pants / Reddit

«У меня было около 300 саженцев, о которых я наказала мужу позаботиться, пока я в отъезде. Он решил вынести их на улицу, потому что не понимал, зачем они стоят внутри помещения»

© bobert_the_wise / Reddit

Бонус № 1: «УЗИ жены мне кое-что напомнило»

© IGuessThisIsMyFault / Reddit

Бонус № 2: «Муж сказал, что мои волосы похожи на лапшу рамен, что звучит не очень-то романтично, если только вы не знаете, насколько он ее любит»

© DearDiaryGuessWhat / Reddit

А с какими странностями своих мужчин сталкивались вы? Напишите в комментариях.

Фото на превью Foxybelle / imgur
3741215
8k