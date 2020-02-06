20+ мужей и жен, которые на 99 % состоят из юмора

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Юмор в долгосрочных отношениях способствует более высокой удовлетворенности ими. К такому выводу пришли ученые из Университета Аберистуита. Смех оказывает положительное влияние на брак, а жены, супруг которых обладает прекрасным чувством юмора, ощущают себя более счастливыми в семейном союзе. Героям нашей статьи не нужно никаких научных обоснований того, как важно порой хорошенько посмеяться со своей второй половинкой. Они это знают из собственного опыта.

Мы в AdMe.ru обеими руками за юмор и веселье в семье и советуем вам тоже брать пример с этих 20+ неунывающих мужей и жен.

1. «Мое печенье с предсказанием пытается развязать драму между мной и женой»

«Вас ждет новый роман».

2. «Моя будущая жена ненавидит лесенку, которую я купил для собак. Говорит, они даже не пользуются ею. После недель дрессировки я выслал ей фото»

«Готов поспорить, ты чувствуешь сейчас себя глупо».

3. «Жена не знала, куда потратить наши 1 900 купонов из заведения Dave & Buster. Я нашел решение»

4. «Когда муж спросил, где лежат маркеры, я должна была что-то заподозрить»

5. «Попросила мужа купить огурец»

6. «Жена говорит, что я как ребенок. Вообще не понимаю, о чем она»

7. «Подружка подарила мне симпатичный комбинезончик с чихуахуа, а муж его присвоил»

8. «Мой жених ворчал, что у меня нет его фотки на рабочем столе»

9. «Жена испекла мне торт на День святого Валентина»

«Я тебя терплю».

10. «Супруг подруги решил так над нею пошутить»

«Внимание! Под стаканчиком агрессивный паук. Не сдвигать до того момента, пока не будешь готова его раздавить».

11. «Отельные халаты одного размера не всегда универсальны»

12. «Мы с мужем открыли для себя шторки для душа с фотопринтом»

13. Коллекционеры поймут

14. «Жена попросила меня выбрать оберточную бумагу для подарков на Хануку. Единственный критерий, который мне дали: она должна быть бело-голубой. Миссия выполнена»

15. «Мой муж не мог подумать, что я найду для всех них одинаковые рубашки»

16. «Предполагалась, что это будет милая фотка супруги с ребенком»

17. «На этот Хеллоуин супруга решила переодеться мной»

18. «Жена ненавидит это мое фото, так что я сделал с ним плед и подарил ей»

19. «Муж забыл купить туалетную бумагу»

20. «Жена оставила перчатки сушиться. У меня чуть не случился сердечный приступ»

21. «Любимый супруг оставил это для меня в ванной»

«Пожалуйста, используй это для снятия макияжа. Дополнительные полотенца в ящике снизу. Ты должна ПРЕКРАТИТЬ оставлять пятна на висящих белых полотенцах, потому что мне очень не хочется тебя убивать. С уважением, управляющий жилищным хозяйством».

А какие курьезные ситуации случались в вашей семье?