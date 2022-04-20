20+ мужчин с золотыми руками, рядом с которыми любая женщина может почувствовать себя королевой

Нередко после заключения брака дамы отмечают, что из отношений ушла романтика. Мол, мужчина перестал дарить цветы, ухаживать, делать маленькие сюрпризы, да что там — полку прибить не допросишься. Но есть счастливицы, которым, откровенно говоря, повезло: они отхватили себе мужей, взявших на себя непростую миссию — окружать их заботой каждый день.

Мы в AdMe.ru с удовольствием посмотрели на результаты труда мужчин, которыми их жены могут искренне гордиться. А в конце статьи вас ждет бонус о главе семейства, готовом заботиться не только о супруге, но и о совместном бюджете.

«Освоил швейную машинку, вот результат моей работы. Жена довольна. Кстати, на фотке я в синем худи, которое тоже сшил сам, а точнее, сделал целый костюм»

«Все мои мечты сбылись. Мой муж просто лучший!»

«По выходным супруг любит поколдовать на кухне. То мясо на кокосовом молоке натушит, то солянку намутит. Обязательно, чтоб ложка стояла»

«Я специально не мешаюсь под ногами, оцениваю только результат. И да, это настолько же вкусно, как и остро».

«Жена захотела золотой велосипед. Я не растерялся — купил старый детский велик и сделал из него конфетку»

«Муж сделал полку для всех моих консервов. Здесь уместились персики, ежевичное и сливовое варенье, яблочное пюре и груши!»

«Мой супруг сделал эти украшения для меня!»

«Я всегда мечтала о Barbie-торте на день рождения, но у меня его никогда не было. Завтра мне исполнится 39, и муж решил меня порадовать»

«Супруг каждый день ухаживает за помидорами. Он их даже не ест — просто хочет убедиться, что они хорошо растут, потому что я их люблю»

«Сегодня у меня день рождения, и мой благоверный установил эту полку с пряжей, пока я спала. Тут все новое!»

«После операции я несколько недель хандрила, ощущала себе некрасивой. Муж побрил мне ноги, а потом уже я сама захотела причесаться и вылезти из пижамы. Люблю его»

«Супруг сделал „банк“ семян с редкими семенами со всего мира! Я теперь не могу дождаться огородного сезона»

«Соорудил для жены заколку в виде совы»

«Вчера вечером я выступала в шоу. Супруг сшил мне костюм для следующего номера»

«Муж никогда раньше не пек пироги, но вчера на мое 30-летие он выложился по полной»

«С 30-летием!»

«Мой почти супруг только что подарил мне тысячу бумажных журавликов оригами. Он делал их 23 дня, чтобы вручить мне. Завтра мы поженимся»

«Сделал жене органайзер для макияжа»

«Муж купил мне толстовку и вручную пришил нашивки с персонажами из моей любимой игры. Ему 65»

«Мне так нравится новый журнальный столик, который мой супруг сделал для нашей гостиной!»

«Дочка сказала, что хочет быть бутербродом на празднике, поэтому мой муж сделал для нее этот костюм»

«Муж создал для меня этот шедевр, когда мы только начали встречаться»

«Парни с его работы сначала смеялись над ним, а потом, когда он закончил, захотели, чтобы он сделал то же самое и для их девушек».

«Мой супруг сделал радужные счеты для нашей дочурки»

«Я приготовил для нас с женой праздничный ужин в День всех влюбленных: салат из зелени и свеклы, спагетти „Карбонара“ с домашней лапшой и тирамису»

Бонус: некоторые мужья умудряются заботиться не только о своих благоверных, но и о семейном бюджете

«Жена прислала из магазина фото солонки и перечницы. Каждая стоит как 160 кг соли. Но у меня под рукой как раз оказался более брутальный и бюджетный вариант. Кто не в курсе, это фитинги малошумной канализации (соединительные части трубопровода). Сейчас добавлю заглушки и сделаю целую коллекцию посуды».