20 мужчин рассказали, что они узнали о женщинах только после того, как стали жить с одной из них
Доказано, что женщины действительно лучше распознают оттенки, чем мужчины. Зато мужское население нашей планеты острее видит движущиеся объекты и предметы на большом расстоянии. И это лишь одно отличие из тысяч, ведь мы и правда будто с разных планет.
Мы в AdMe.ru решили узнать, что больше всего поразило мужчин, когда они стали жить со своими женщинами под одной крышей, и вот 20 самых любопытных и трогательных историй.
К чему-то новоиспеченным мужьям и бойфрендам было нелегко привыкнуть
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Есть около 4 десятков бутылок шампуней, кондиционеров, лосьонов и прочего. Ими никто не пользовался уже много лет. Но нет, она настаивает, что когда-нибудь они пригодятся, и заполняет ими один-единственный шкафчик в ванной. © thecanadianlegend / Reddit
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Поражает воображение, что можно терять столько волос и не стать при этом лысой. © Podlubny / Reddit
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У нее только один действительно хороший бюстгальтер. И ваша мужская обязанность — защищать его, особенно если вы вдруг решили заняться стиркой. Не дай бог хороший бюстгальтер потеряется или с ним что-то случится. © StillHereUB***** / Reddit
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Чтобы принять душ, ей нужно 3 полотенца. Однажды я поехал в отпуск с женой и дочерью, и они первыми пошли в ванную. Да, они использовали все полотенца, которые там были. С тех пор в отелях я всегда прошу дополнительные принадлежности для душа. © headshotscott / Reddit
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Если вы собираетесь куда-то вместе, нужно предупредить ее как минимум за час. © artudetan / Reddit
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В твоем холодильнике начнут появляться какие-то продукты, завернутые в целлофан. Этакие заначки, чтобы когда-нибудь что-нибудь приготовить из этого. Порой она и правда использует их, но иногда эти свертки лежат в холодильнике годами. © TheDevilsAdvokaat / Reddit
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Слив в вашей ванной забьется. Вы вызовете сантехника, и он вытащит оттуда кучу длинных волос. А она посмотрит на вас серьезно и скажет: «Это не мое», даже если она единственный длинноволосый человек в вашем доме. © TheDevilsAdvokaat / Reddit
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Если верить моей жене, то я не могу нормально открыть шторы в зале, ей всегда приходится поправлять их за мной. © chillipotpeeps / Reddit
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Узнал, как невероятно много всего нужно женщинам! 3 разных шампуня и кондиционера, десятки помад, средство для снятия макияжа, множество сережек и аксессуаров. И я не говорю о девушках, зацикленных на себе, нет. Это базовый минимум женщины, которая заботится о своей внешности. © amwren / Reddit
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Я никогда не думал, что она начнет носить мою одежду. Футболки, кофты и даже мое нижнее белье больше не мое! © Podlubnyi / Reddit
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Ладно, я расскажу это. Я всегда думал, что прокладки цепляются липкой стороной к телу. Правду я узнал лет в 27 и очень жалею, что поделился этим откровением со своей девушкой. Она смеялась до слез, а потом позвонила своей маме, чтобы и ей рассказать. © myep***sisbigger / Reddit
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Оказалось, что я неправильно стирал всю свою жизнь. © colojason / Reddit
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Я живу с женщиной несколько лет, и она все время покупает какие-то вещички для кухни. Стоит мне только запомнить, где что лежит, как она все переставляет. Поэтому у меня есть большая корзина, куда я складываю все подряд, а она потом оттуда уже раскладывает так, как ей надо. © Dspsblyuth / Reddit
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Узнал, что душ и мытье головы — это, по всей видимости, отдельные мероприятия. © Loercase / RedditНезависимо от того, сколько резинок для волос есть у вас в доме, ей всегда нужно еще больше. © Sensitive-Cherry-398 / Reddit
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Независимо от того, сколько резинок для волос есть у вас в доме, ей всегда нужно еще больше. © Sensitive-Cherry-398 / Reddit
Но есть и приятные моменты, которые с лихвой компенсируют все неудобства
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Я не думал, что жить с женщиной так здорово. У меня дома всегда была обычная обстановка, но теперь пространство наполняется какими-то маленькими украшениями, ковриками, ароматическими свечами, фруктами и цветами. Я раньше и не знал, как сильно всего этого не хватает моему дому. © MedianJ03 / Reddit
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У вас всегда будет благовидный повод посмотреть диснеевский фильм вне зависимости от того, сколько вам лет. © Sudden_Ad_1674 / Reddit
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Я и не представлял, насколько лучше станет моя жизнь, когда я встречу кого-то, кто силен в том, в чем я слаб, и наоборот. Мы отличная команда, и вместе нам намного лучше, чем по отдельности. © miketrance / Reddit
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В шкафу и холодильнике появятся непривычные странные продукты. Но это хорошо: ты сможешь попробовать что-то новое. © TheDevilsAdvokaat / Reddit
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Когда у тебя действительно тяжелый день, она неожиданно удивляет тебя домашним печеньем и вкусным ужином. А потом обнимает, пока ты рассказываешь обо всех своих неприятностях. И сразу хочется опустить за собой сиденье унитаза, и просто улыбнуться, когда в очередной раз не можешь ничего найти на кухне или спотыкаешься о ее бесчисленные туфли. Потому что начинаешь понимать, что ее поддержка дорогого стоит. © AndrogynousRain / Reddit
Что больше всего поразило или порадовало вас, когда вы начали жить вместе со своей второй половинкой?