20 мужчин рассказали, что они узнали о женщинах только после того, как стали жить с одной из них

Оказалось, что я неправильно стирал всю свою жизнь. © colojason / Reddit

Я живу с женщиной несколько лет, и она все время покупает какие-то вещички для кухни. Стоит мне только запомнить, где что лежит, как она все переставляет. Поэтому у меня есть большая корзина, куда я складываю все подряд, а она потом оттуда уже раскладывает так, как ей надо. © Dspsblyuth / Reddit

Узнал, что душ и мытье головы — это, по всей видимости, отдельные мероприятия. © Loercase / RedditНезависимо от того, сколько резинок для волос есть у вас в доме, ей всегда нужно еще больше. © Sensitive-Cherry-398 / Reddit