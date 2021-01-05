20+ мужчин рассказали, что на самом деле они считают притягательным в девушках

Я обожаю женщин. Практически в каждой вижу что-то, что вызывает восторг. У кого-то — улыбка, у кого-то — волосы, линия бровей, скулы, ключицы, линия бедра, икры, ногти, пальцы ног, взгляд, смех, голос или то, как на ней сидит платье, или как она поправляет волосы — миллионы уникальных и прекрасных мелочей. Каждой хочется сказать, как она прекрасна, но это было бы странно, так что кайфую молча. © «Подслушано»