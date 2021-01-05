20+ мужчин рассказали, что на самом деле они считают притягательным в девушках
Особенности внешности делают нас по-настоящему привлекательными. Чье-то тело покрыто россыпью веснушек, у других над губой красуется кокетливая родинка, а третьи, улыбаясь, мило морщат нос. Именно эти изюминки чаще всего и привлекают внимание противоположного пола. То, что мы считаем своими недостатками, часто вызывает восхищение других, ведь человеческие тела совершенно прекрасны.
Мужчины поделились в сети своими мнениями о тот, что они считают привлекательным в противоположном поле, а AdMe.ru не терпится рассказать вам об этом.
- Волосы! Ветер, развевающий взъерошенные волосы девушки, — это зрелище на миллион долларов. Кажется, у каждого мужчины есть врожденная потребность заправлять прядь волос за ухо любимой, пока та засыпает на его плече. © Sahana Nagaraja / Quora
- Меня пленяют широкие и естественные женские брови. Однако девушки зачем-то их выщипывают. © izwald88 / Reddit
- Если у девушки есть кольцо в носу или веснушки, она может сделать со мной что угодно, и я не стану выдвигать никаких обвинений. © beautifulg**** / Twitter
- Встречаюсь с девушкой, которой сейчас около 30, но у нее уже есть седые волосы. Это нравится мне до безумия. © ceedubs2 / Reddit
- Растяжки на теле девушки выглядят как морская пена от волн во время прибоя, и это офигенно, потому что напоминает миф о рождении Афродиты и вообще красиво. © yatochnoznau / Twitter
- Девушка, которая мне нравилась, однажды позвонила мне, чтобы просто поболтать. Я тогда впервые услышал ее голос. Он свел меня с ума, и я весь разговор улыбался, как дурачок. © Anonymous / Quora
- Нос с легкой горбинкой. Он ассоциируется у меня с высоким интеллектом. © Vladimir Nikishkov / «Яндекс.Кью»
- Мне всегда очень нравились девушки в очках (не солнцезащитных), но найти такую себе так и не смог. Поэтому взял своей жене очки. Мечта сбылась. © «Подслушано»
- Скромная застенчивая улыбка. Она обезоруживает. Обожаю, когда человек стеснительно улыбается, но в глазах у него будто огоньки горят. © Vince Vincent / «Яндекс.Кью»
- Я помню, однажды увидел знакомую девушку без макияжа. Ее лицо было покрыто веснушками. Они были настолько привлекательными! Я хотел сделать комплимент и сказать, насколько она красива, но вместо этого пробормотал нечто невнятное. Она подумала, что я подшучиваю над ней. Так вот, девушки, если у вас есть веснушки, носите их с гордостью. © grishacat / Reddit
- Естественность — вот что привлекательно. Мы не ищем экстравагантно одетых или королев макияжа. В простых девушках есть какая-то притягательность, которую я не могу объяснить словами. © Gaurav Prakash / Quora
- Мне кажется, что это мозг. Ничто, пожалуй, не может удержать так, как умная девушка, так же как и заставить чувствовать сильное влечение. Внешняя красота без должной начинки приедается, честно. © Александр Никульшин / «Яндекс.Кью»
- На мой взгляд, небольшие прыщи на лице девушки делают ее более привлекательной. © DarthLeon / Reddit
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Небольшие темные круги под глазами могут быть удивительно притягательными. Они будто добавляют своей обладательнице характера. © GentrifiedPopeyes / Reddit
- Обожаю легкую картавость. Тут был очередной рекламный звонок от банка, и я, вместо обычного легкого раздражения, даже заслушался этой заготовленной речью девушки-оператора с милой фрикативной «р». 10 милостей из 10 просто. © Drmorro_vrn / Twitter
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Девушки с родинками возле губ, вы просто космос. © mrkam1kadze / Twitter
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Небольшой шрам из детства, у которого есть история. Маленькая отметина на подбородке от удара об стол? Идеально! © calpaintsbirds / Reddit
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Немного целлюлита. В нем нет ничего плохого. Это естественно, и женщины выглядят соблазнительно даже с неровностями на коже. © GoodbyeTom / Reddit
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Мне нравятся девушки с ямочками на щечках. Как только вижу такую улыбку, мои ноги подкашиваются, и я готов упасть, словно срубленное дерево. © CNashSummer / Twitter
- Низкий рост. Девушки низкого роста всегда казались мне симпатичнее. Они как золотце и больше нуждаются в защите. © Michal Skola / Quora
- Меня привлекают девушки с брекетами. Хотел бы я объяснить почему, но широкая улыбка с брекетами на зубах — это просто вау. © Tobelsteinyouwentfor / Reddit
- Глаза. Да, вы будете удивлены, узнав, сколько мужчин первым делом обращает внимание на взгляд женщины, а не на ее тело. © Jay L. Faulkner / Quora
- Кого-то в девушках привлекают глаза, прическа, фигура, улыбка. Я же считаю, что главным является то, как девушка себя преподносит. Ее уверенность в себе — вот что точно не остается незамеченным. © Nitish Chand / Quora
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Я обожаю женщин. Практически в каждой вижу что-то, что вызывает восторг. У кого-то — улыбка, у кого-то — волосы, линия бровей, скулы, ключицы, линия бедра, икры, ногти, пальцы ног, взгляд, смех, голос или то, как на ней сидит платье, или как она поправляет волосы — миллионы уникальных и прекрасных мелочей. Каждой хочется сказать, как она прекрасна, но это было бы странно, так что кайфую молча. © «Подслушано»
- Моя девушка кривила лицо так, что ее нос покрывался мелкими морщинками. Это было совершенно очаровательно. Я выяснил, в каких ситуациях она строит такую гримасу, и старался заставить ее морщиться как можно чаще. Любимой это не нравилось, а мне было смешно. Однако со временем она стала смеяться вместе со мной над своей мимикой. © StonetheThrone / Reddit
А что привлекает вас в представителях противоположного пола?