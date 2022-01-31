20 мужчин, которые заполучили не жену, а сокровище, и никак не нарадуются

Семейная жизнь иногда требует большой выдержки и ангельского терпения. Но если переносить все испытания с юмором, заботиться друг о друге и делать маленькие сюрпризы для своих вторых половинок, то совместный быт никогда не станет в тягость, а чувства не остынут.

Мы в AdMe.ru прочли истории о женщинах, чьим мужьям сказочно повезло. Героини нашей подборки — мудрые, талантливые и остроумные жены. А в конце вас ждет бонус, который растрогает даже прожженных циников.

Сходили с женой на ночной сеанс «Оно-2». Как только на экране появились финальные титры, супруга встает и, сказав на весь зал: «Суперкино для первого свидания! Больше не звони мне», стремительно выходит. Ужас на лицах сидящих рядом был сильнее, чем в некоторых сценах фильма. Когда возвращались домой, смеялись с ней всю дорогу. Более эффектного способа выйти в туалет я не припомню. © angidok / Pikabu

Прихожу домой после ночной смены. Дома тишина, жена только что прислала СМС о том, что поехала работать в офис, а мой кусок яичницы с беконом — на сковороде. Пока я был погружен в свои мысли и планировал предстоящий день, чуть не налетел на коробки, что хитро притаились на ступенях. Приятно, когда вторая половинка помнит о твоих увлечениях. А еще поддерживает их и умеет делать сюрпризы. Минутами позже у телевизора я обнаружил третью коробку. © Apfelknacker / Pikabu

Моя жена начала вести себя очень скрытно: внезапные встречи с друзьями, «личные траты», поздние возвращения с работы. Последней каплей стало то, что она заблокировала свой телефон и начала отвечать на звонки вне дома. И в тот самый день, когда я решил спросить ее, что происходит, она устроила вечеринку-сюрприз по случаю моего дня рождения. За 10 дней до настоящего дня рождения, потому что на эти дни она подготовила для нас отпуск на пляже, тайно договорилась об отгулах с моим боссом и поручила бабушке позаботиться о детях. И все это у меня под носом. © CapitanFlama / Reddit

Мой муж увлекается всякими старинными монетами. Он летал на Север, и после того, как я в течение года расфуфыривала чуть ли не всю его зарплату на всякие женские радости, на семейном совете решили, что на месяц он будет оставлять мне определенную сумму. И вот начала я копить мужу на подарок, на еде экономила. В итоге купила ему металлоискатель на Новый год. Он был ошарашен. Это сейчас его можно легко приобрести, а тогда мне по почте прислали. Живем почти 20 лет, до сих пор вспоминает тот подарок. Ну и ходим тоже вместе «на раскопки». © vo18 / Pikabu

Мы с мужем, если едем на 2 машинах куда-нибудь, любим повеселиться. На светофоре остановимся в соседних рядах, и я кричу: «Эй, красавчик, познакомимся?» Или: «Вот это тачка, чувак! Дай мне свой телефон!» Или угощаю его шоколадкой за красивые глаза. © kodal / Pikabu

Однажды, после того как мы были женаты около 7 лет, мы пришли в спортзал с бассейном. Жена предложила устроить соревнования. А я неплохо плаваю. Но как же я был удивлен, когда она дала мне небольшую фору, а затем вдвойне удивился, когда, несмотря на это, она легко меня обыграла. Оказывается, в школе моя жена участвовала в соревнованиях по плаванию. Она практически полудельфин, но никогда раньше не упоминала об этом. © *****Drinker / Reddit

«На годовщину нашей свадьбы жена достала свою детскую игровую приставку Nintendo 64 и построила форт из одеял. Лучший сюрприз».

Моя мама была красивой, училась в частной школе, состояла в элитном загородном клубе. А папа вырос на ферме. Он стал работать спасателем в бассейне загородного клуба, где моя мама целыми днями бездельничала. А потом они заметили друг друга. Скандал был знатный: девушка из высшего общества и скромный спасатель. Но недавно они отпраздновали 54 года совместной жизни. Моя мама с радостью оставила ради отца жизнь в загородном клубе, а отец делал для нее все. И они до сих пор безумно влюблены друг в друга. © wadinglimpkin / Reddit

В парикмахерскую пришла пожилая пара. Бабушка помогла супругу снять куртку, за ручку проводила его к креслу, а он у нее спрашивает: «Дорогая, ты не уйдешь?» Она ему в ответ: «Куда же я уйду». И опять взяла его за руку. Всем бы такой любви! © Палата № 6 / VK

Моя жена умеет делать животных из воздушных шаров, а я и не подозревал. Однажды мы сидели дома с детьми, и после того, как я принес воздушные шарики, она скрутила из них собаку и обезьяну. © DiNAMiK / Reddit

Мы были в отпуске на Таити, и моя жена начинала говорить по-французски со всеми, кто говорил на этом языке. Мы женаты 25 лет! И я до сих пор не знал, что она владеет иностранным языком. © thatsonebigcookie / Reddit

18 лет совместной жизни, и вот однажды вечером мы идем ужинать к друзьям. Они готовят пиццу, что мы нечасто делаем. Жена предлагает помощь, берет немного теста и начинает крутить его на кулаках, как повар-профессионал, уверенно подбрасывая тесто высоко в воздух. В подростковом возрасте моя жена подрабатывала в пиццерии, но я думал, что они там просто месили тесто или что-то в этом роде. © unknown author / Reddit

Стоим с мамой в супермаркете на кассе, молодая мамочка выкладывает все на ленту и что-то откладывает в сторону: ну, видимо, передумала. Подлетает ее суженый и тут же проверяет все пакеты. Все просто: мудрая супруга откладывала «вредные», на ее взгляд, продукты. Согласилась вернуть только колбасу. © Палата № 6 / VK

Как-то обратил внимание на то, что с кредитки списалось больше средств, чем обычно. Но моя жена успокоила меня, сказав, что это покупки для работы в саду. Через несколько дней пришла посылка, адресованная ей. Я подумал, что размер коробки слишком мал для садовых инструментов. Жена сделала вид, что не знает, что это такое, поэтому я открыл посылку. Внутри лежали наушники, которые я так хотел, но не решался купить, так как они были слишком дорогими. Она знала об этом и хотела удивить меня. Я до сих пор люблю эти наушники! © Saliya Ekanayake / Quora

Я проснулся с температурой, и жена не дала мне встать с постели. Перед уходом на работу она приготовила мне завтрак, а вернувшись, начала делать ужин. Нелегко провести 9 часов в офисе, 2,5 часа простоять в пробках, сделать всю работу по дому, позаботиться о больном и при этом сохранять улыбку на лице. © Deepankar Debnath / Quora

Бонус, который может растрогать до слез

Однажды я был на свадьбе, где знал и жениха, и невесту. Жених был очень прагматичным и трудолюбивым человеком. Но как только появилась невеста, он начал громко рыдать. Она подошла к алтарю, и распорядитель попытался начать церемонию, но жених просто не мог остановиться. Тогда невеста спросила: «Дорогой, ты в порядке?» Он ответил: «Да. Я просто не могу поверить, что ты на самом деле выходишь за меня замуж! Я так счастлив!» Теперь на церемонии плакали все. © THSTJ / Reddit