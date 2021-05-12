20+ мужчин вырастили у себя в садах и на подоконниках такое, что не каждой бабушке под силу
Разрушение стереотипов — это то, чем занимаются сейчас многие. Профессии, обязанности и паттерны поведения перестают быть исключительно женскими или мужскими. Кстати, это касается и хобби. Раньше мы могли бы услышать от кого-то, что садоводство — занятие чисто женское. Но сейчас мужчина, увлекающийся разведением растений, вызывает исключительно желание поинтересоваться, как ухаживать за бегониями или чем удобрять брокколи.
Сегодня AdMe.ru познакомит вас с садоводами, цветоводами и фермерами, которые занимаются любимым делом и делятся результатами со всеми.
«Это не клубника, а здоровика»
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Интересно, понадобилось ли стену разбирать, чтобы ее из сада занести? © k-weezy / Reddit
«Активно стала расти маракуйя. Посадил ее в большой контейнер по соседству с гранатами, имбирем и прочими папайями. Заполонила половину балкона»
«Не терпится показать вам свою жемчужину — новый лист на орхидее макодес (относится к драгоценным орхидеям)»
«Я, может, и не красавчик, но у меня есть куча растений. И котик»
«Урожай морковки и гороха»
«Добыл немного семян венериной мухоловки. Через месяц появились ростки с двумя парами листьев. Спустя 4 месяца вот так»
«Мой разноцветный урожай»
«Собрал вот такой урожай брокколи, а теперь освобожу грядку и помидоры посажу»
«Спасение этого цветка — долгий и сложный путь. Он попал ко мне, когда, кроме короткого стебелька, от него ничего и не осталось»
«Золотая свекла-монстр!»
«Новые полки — отличный повод собрать всю банду в одном месте»
«Всем привет! У меня тут еще один урожай этого сезона»
«Решил посадить дома мяту. Посеял. Через время ростки стали набирать силу. Особо выделился один, но есть вопросы: что это? где мята? оно нас не съест?»
«В обозримом будущем у нас будет зелень. А жена теперь не так уж и против моего увлечения домашним садоводством»
«Все девчонки-садоводы жалуются, что парни не разделяют их увлечения. Тем временем я ищу ту, которая примет мое»
«Собрал немного маниоки прямо из сада и приготовил пюре»
«Комнатные помидоры. За 15 недель прошли путь от семян до самых сильных и здоровых растений»
«Мой маленький монстр-базилик, выращенный на гидропонике»
«Брюссельская капустка выше 2 метров. Еще чуть-чуть, и мировой рекорд будет. Хороший мальчик — для наглядности, чтобы понимать, насколько она высокая»
«Спаржа в полном расцвете сил»
«Сегодня вечером состоялось торжественное чаепитие по поводу созревания лимончика»
«Наша спаржа-монстр. Корова — чтобы вы представляли себе размеры ростков»
Пример наших героев так вдохновляет, что срочно хочется пойти и что-то посеять, покопаться в огороде или хотя бы цветы порыхлить, правда? Если у вас есть чем похвастаться, делитесь своими фото в комментариях.