20+ мужчин вырастили у себя в садах и на подоконниках такое, что не каждой бабушке под силу

Разрушение стереотипов — это то, чем занимаются сейчас многие. Профессии, обязанности и паттерны поведения перестают быть исключительно женскими или мужскими. Кстати, это касается и хобби. Раньше мы могли бы услышать от кого-то, что садоводство — занятие чисто женское. Но сейчас мужчина, увлекающийся разведением растений, вызывает исключительно желание поинтересоваться, как ухаживать за бегониями или чем удобрять брокколи.

Сегодня AdMe.ru познакомит вас с садоводами, цветоводами и фермерами, которые занимаются любимым делом и делятся результатами со всеми.

«Это не клубника, а здоровика»

Интересно, понадобилось ли стену разбирать, чтобы ее из сада занести? © k-weezy / Reddit

«Активно стала расти маракуйя. Посадил ее в большой контейнер по соседству с гранатами, имбирем и прочими папайями. Заполонила половину балкона»

«Не терпится показать вам свою жемчужину — новый лист на орхидее макодес (относится к драгоценным орхидеям)»

«Я, может, и не красавчик, но у меня есть куча растений. И котик»

«Урожай морковки и гороха»

«Добыл немного семян венериной мухоловки. Через месяц появились ростки с двумя парами листьев. Спустя 4 месяца вот так»

«Мой разноцветный урожай»

«Собрал вот такой урожай брокколи, а теперь освобожу грядку и помидоры посажу»

«Спасение этого цветка — долгий и сложный путь. Он попал ко мне, когда, кроме короткого стебелька, от него ничего и не осталось»

«Новые полки — отличный повод собрать всю банду в одном месте»

«Всем привет! У меня тут еще один урожай этого сезона»

«Решил посадить дома мяту. Посеял. Через время ростки стали набирать силу. Особо выделился один, но есть вопросы: что это? где мята? оно нас не съест?»

«В обозримом будущем у нас будет зелень. А жена теперь не так уж и против моего увлечения домашним садоводством»

«Все девчонки-садоводы жалуются, что парни не разделяют их увлечения. Тем временем я ищу ту, которая примет мое»

«Собрал немного маниоки прямо из сада и приготовил пюре»

«Комнатные помидоры. За 15 недель прошли путь от семян до самых сильных и здоровых растений»

«Мой маленький монстр-базилик, выращенный на гидропонике»

«Брюссельская капустка выше 2 метров. Еще чуть-чуть, и мировой рекорд будет. Хороший мальчик — для наглядности, чтобы понимать, насколько она высокая»

«Спаржа в полном расцвете сил»

«Сегодня вечером состоялось торжественное чаепитие по поводу созревания лимончика»

«Наша спаржа-монстр. Корова — чтобы вы представляли себе размеры ростков»