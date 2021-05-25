20 мужчин, которые так круто обустроили свои квартиры, что многим дизайнерам и не снилось

В наших головах полно стереотипов, особенно гендерных. Мы все еще не можем избавиться от предрассудка о том, что женщина — хранительница очага, а мужчина — добытчик. Но ведь на самом деле мир намного разнообразнее, и есть множество вещей, демонстрирующих это. Например, герои нашей сегодняшней подборки доказали окружающим, что мужчины умеют превратить свою квартиру в настоящий образец уюта и комфорта.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к фотографиям их жилищ и взяли на заметку несколько особенно крутых интерьерных решений. А в бонусе — доказательство того, что для некоторых понятие уюта немного отличается от обычного.

«До и после: первая попытка отремонтировать ванную. Кажется, вышло неплохо»

«Это мой первый собственный дом, и я наконец смотрю на то, как мечта воплощается в жизнь!»

«Пережил разрыв в отношениях. Вот так сейчас выглядит моя квартира»

«Жена ушла от меня, и вот как теперь выглядит мой дом. Практически все здесь сделано своими руками»

«Наконец-то у меня есть окно, которое не выходит на стену»

«Девушка съехала от меня, забрав кухонный стол... Пришлось приспосабливаться»

Этот зонт просто великолепен. © fredtempleton / Reddit

«Впервые в жизни обустраивал гостиную. Вид из окна — это нечто невероятное»

«Заменил все цвета в своей кухне на противоположные»

«Впервые живу один и действительно наслаждаюсь этим»

«Купил 2 дешевые полки, поставил их рядом и поражен результатом»

«Мне 28, и я впервые в жизни живу один. Это моя квартира, и хочу сказать, я невероятно ею горжусь!»

«Последние 4 года приходилось очень часто переезжать. И вот она наконец — моя постоянная спальня! Только закончил обставлять»

«Мое личное убежище на крыше общего дома»

«Это первая за 26 лет квартира, которой я действительно горжусь»

«Вся мебель в моей квартире куплена в комиссионках»

«У отца никогда не было нормального обеденного стола. До этого момента»

«Считаю, что дом без растений — это не дом»

«Закончил наконец с обустройством кухни в моем новом лофте»

«Вот мое „до и после“»

«Вот во что превратилась гостиная после 2,5 лет работы над ней»

Настолько крутого «до и после» я не видел вообще никогда! © navytank / Reddit

Бонус: «Моя гостиная полностью готова!»