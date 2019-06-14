20 мужчин, которые в общении с женщинами включают смекалку на полную
В ходе онлайн-опроса ВВС выяснилось, что чувство юмора у мужчины — самая привлекательная черта характера для противоположного пола. Такие парни умеют предугадывать надвигающийся конфликт и гасить его одним своим видом, оригинально знакомиться и просто радовать бытовыми мелочами.
Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились: если вам удалось встретить человека, способного вас удивить и рассмешить, то вам крупно повезло.
«Мой парень сказал: „Зачем ждать 9 месяцев? Можно завести ребенка прямо сейчас!“ — и подарил мне щенка. Познакомьтесь, это наш „сын“ Гэтсби»
«Муж написал, что перед работой построил для меня „уютную крепость для просмотра сериалов“. Он даже приготовил мне пижаму!»
К тому же там есть части на французском
«Я сказала, что брак — это глупо, а мой парень надел галстук и сделал презентацию в PowerPoint, чтобы убедить меня в обратном»
Парни, ловите лайфхак
У него все под контролем
«Он просто взял и раскрасил мою обувь!»
«Любимый устал, что я постоянно прошу его принести мне лед для напитков. Современные проблемы требуют современных решений»
Мальчик: «Я закажу нам пиццу и роллы».
Мужчина:
«Доверила парню выбрать занавеску для душа»
«Моя девушка попросила принести ей воды. Я не растерялся»
«Любимая спросила мое мнение о ее новой прическе. Прислал ей такое фото с подписью: «О, моя малышка великолепна!»
«Мой муж знал, за какие сердечные струны нужно дергать, когда делал предложение в стиле Терминатора»
«Какой-то парень выложил твит: „Прячьте своих девушек, я выхожу на охоту“. Я решил перестраховаться»
«Муж потерял обручальное кольцо, а мое в ремонте. Он сделал нам замену из гайки, которую подобрал на работе у железнодорожных путей»
«Сказала парню, что собираюсь пойти на вечеринку в костюме Луны, и он оделся как ободранная Сейлор Мун»
«Жена хотела поехать со мной в Нью-Йорк, но не смогла, поэтому я присылал ей фото, как мне там без нее невесело»
«Муж испек для меня печенье. Он сказал, что его зовут Глен и он носит только носки»
Коннор или Коннор? Или все-таки Коннор?
Мир делится на два мнения
А как радуют вас ваши мужчины?
Фото на превью FEMALE MEMES / vk