20 мужчин, которые в общении с женщинами включают смекалку на полную

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В ходе онлайн-опроса ВВС выяснилось, что чувство юмора у мужчины — самая привлекательная черта характера для противоположного пола. Такие парни умеют предугадывать надвигающийся конфликт и гасить его одним своим видом, оригинально знакомиться и просто радовать бытовыми мелочами.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились: если вам удалось встретить человека, способного вас удивить и рассмешить, то вам крупно повезло.

«Мой парень сказал: „Зачем ждать 9 месяцев? Можно завести ребенка прямо сейчас!“ — и подарил мне щенка. Познакомьтесь, это наш „сын“ Гэтсби»

«Муж написал, что перед работой построил для меня „уютную крепость для просмотра сериалов“. Он даже приготовил мне пижаму!»

К тому же там есть части на французском

«Я сказала, что брак — это глупо, а мой парень надел галстук и сделал презентацию в PowerPoint, чтобы убедить меня в обратном»

Парни, ловите лайфхак

У него все под контролем

«Он просто взял и раскрасил мою обувь!»

«Любимый устал, что я постоянно прошу его принести мне лед для напитков. Современные проблемы требуют современных решений»

Мальчик: «Я закажу нам пиццу и роллы».

Мужчина:

«Доверила парню выбрать занавеску для душа»

«Моя девушка попросила принести ей воды. Я не растерялся»

«Любимая спросила мое мнение о ее новой прическе. Прислал ей такое фото с подписью: «О, моя малышка великолепна!»

«Мой муж знал, за какие сердечные струны нужно дергать, когда делал предложение в стиле Терминатора»

«Какой-то парень выложил твит: „Прячьте своих девушек, я выхожу на охоту“. Я решил перестраховаться»

«Муж потерял обручальное кольцо, а мое в ремонте. Он сделал нам замену из гайки, которую подобрал на работе у железнодорожных путей»

«Сказала парню, что собираюсь пойти на вечеринку в костюме Луны, и он оделся как ободранная Сейлор Мун»

«Жена хотела поехать со мной в Нью-Йорк, но не смогла, поэтому я присылал ей фото, как мне там без нее невесело»

«Муж испек для меня печенье. Он сказал, что его зовут Глен и он носит только носки»

Коннор или Коннор? Или все-таки Коннор?

Мир делится на два мнения

А как радуют вас ваши мужчины?