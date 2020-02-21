20 мужчин, которые обычно не жалуются (Но не в этот раз)

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Мужчины редко жалуются на проблемы и почему-то часто прячут эмоции в себе. Но не герои этой статьи. Когда девушка разбила дорогущий телевизор из-за пары пропущенных звонков, производители гелей для душа достали типичными запахами и даже любимый кот не в силах поднять настроение после тяжелого дня, как уж тут смолчать?

Мы в AdMe.ru с сочувствием ознакомились с жалобами каждого, а самыми искренними и не лишенными юмора решили поделиться с вами.

Мужчинам тоже хочется побыть булочкой

«Сегодня мне было очень грустно, и я не мог дождаться момента, когда приду домой и увижу своего кота. Но, похоже, он в еще более глубокой депрессии, чем я...»

Так еще и мороженого можно купить сколько угодно

— Новый набор художника отвлечет тебя от планшета, — сказал я дочери. — Будет круто нарисовать на стене огромного лося, пукающего радугой, — сказала она себе.

Сложность бытовых задач осознается только на собственном опыте

«Ваш пес кусается?» — «Нет, он делает больно по-другому»

Новый способ поиздеваться над незнакомыми людьми

«Ну зачем так писать? ДЕСЕРТЫ. Мужики же крайне невнимательные, особенно в плане еды. Я чуть уже не попробовал „кокосовое суфле“. Ну думать головой надо производителям хоть немного, а?»

Немного сплина в ежедневных поездках

«Надо было все-таки включить свет, когда я собирался на работу»

И штанов, что ли, укороченных нет, чтобы похвастаться носками?

«Отправил брата купить нам зубную пасту, и он купил детскую (от 0 до 2 лет). Мне 29, ему 32...»

Эта проблема, кажется, знакома каждому

«Не знаю, что хотела этим сказать продавщица в магазинчике, но она, кажется, положила целый кочан капусты в мой сэндвич»

«Заказал домой папоротник, который был описан просто как „большой“. Я даже не подозревал, во что ввязываюсь»

«Каждый год Настя напоминает мне, что я бросил ее на 8 Марта в 7-м классе. Это уже стало традицией»

Подготовку нужно начинать за несколько месяцев

«Не отвечал девушке во время тяжелой смены на работе. Она вылила свою злость на мой телевизор... Прощай, друг»

«Плачу, потому что попробовал нарисовать хамелеона по памяти»

«Чего она вообще ожидала? Что я вырасту?!»

А какие проблемы достают вас или знакомых мужчин в вашем окружении?