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20+ мужчин, которые наотрез отказывались заводить собаку, а теперь эти двое — не разлей вода

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В детстве уговорить родителей завести щенка многим казалось невыполнимой задачей. Особенно получить добро от папы, у которого находился тысяча и один аргумент против появления четвероногого питомца: он будет линять, лаять, грызть мебель, и вообще это пустая трата времени и денег. Но часто, стоит в доме появиться шерстяному комочку, наши отцы и мужья напрочь забывают о своих железобетонных доводах.

Мы в AdMe.ru уверены, что в сердце каждого, даже самого грозного мужчины найдется место для собаки. И герои нашей подборки, которые когда-то наотрез отказывались заводить животных, не оставляют в этом сомнений.

1. «Мой отец утверждал, что собака — это слишком большая ответственность. Теперь он называет ее любимым членом семьи, ведь они каждое утро гуляют вместе в парке»

© More_spiders / Reddit

2. «У меня аллергия и астма! И плевать, что он гипоаллергенный»

© sodaapopp / Reddit

3. «Знакомьтесь: мой муж, который никогда не хотел маленькую собаку. Теперь он спит так каждую ночь»

© Lesluse / Reddit

4. «Папа говорил, что нам и двух собак хватит. На фото он с 3-й собакой, которую мама принесла домой, не посоветовавшись с ним»

© Biffy_ / Reddit

5. «Даже мне, его дочери, не разрешается сидеть в этом кресле»

© haleywaley16 / Reddit

6. «„Поверить не могу, что ты принесла домой собаку, не посоветовавшись со мной. Ты же знаешь, я их не люблю“. Спустя 10 лет папа каждую ночь укладывает собак спать»

© rosiev11 / Reddit

7. «Мой отец не хотел, чтобы я переезжал домой вместе со своей собакой. На фото он утешает ее после операции»

© coinmurderer / Reddit

8. «Этот пес никогда не будет лежать на кровати!»

© javier1zq / Reddit

9. От «Нет, у нас не будет собаки, я не буду его выгуливать и уделять ему внимание» до «Иди ко мне, здоровяк, посмотрим вместе телевизор и пообнимаемся!»

© guinness77girl / Reddit

10. А кое-кто говорил, что она ему не нравится

© dfair3608 / Reddit

11. «Отец никогда не признался бы, как сильно любит нашу старую собаку. Но после того, как я нашла в его телефоне это фото, оно и ни к чему»

© Kendallsanu / Reddit

12. «Папа, который когда-то твердил: „Никаких собак, особенно больших, вроде питбулей“, специально для них огородил задний двор»

© datbeckyy / Reddit

13. «Три года я уговаривала своего парня-кошатника завести собаку. В итоге он согласился при условии, что она не будет лежать на кровати. И так каждое утро»

© ebrambles / Reddit

14. «Я не хочу иметь ничего общего с этим чертовым псом. Это ваша ответственность»

© drobthebagqueen / Reddit

15. «Поймал папу и Нико на горячем»

© petaltothemetal36 / Reddit

16. Раньше он утверждал, что кошатник. А теперь: «Где Пенни?! Мне нужна Пенни! Я не могу без нее уснуть!»

© CharmingtheCobra / Reddit

17. «Он никогда не хотел собаку. Спустя 4 дня после их встречи она помогла ему восстановиться после инсульта»

© DreamersEyesOpen / Reddit

18. «Мой парень со щенком, которого я уговаривала его завести почти год. Теперь мне кажется, что эта малышка любит его больше, чем меня!»

© Quoth_the_Hedgehog / Reddit

19. «Мой отец с собакой, которую он не хотел заводить»

© mandiejanee / Reddit

20. Еще пару недель назад ей запрещалось лежать на диване. Сейчас запрет снят, но «только для того, чтобы она согревала мои колени»

© pinkbandgeek / Reddit

21. «Это мой папа, который еще 3 года назад говорил: „Если мы заведем питбуля, он убьет нас, когда мы будем спать!“»

© darnoberg / Reddit

22. От «Никаких собак на постели!» до «Нам нужна кровать побольше, чтобы они могли спать с нами»

© forspanish_press2 / Reddit

А в вашей семье или среди друзей есть мужчины, которые поначалу не хотели заводить собак, а теперь сюсюкают с ними, как малые дети?

Фото на превью darnoberg / Reddit
20552
3k