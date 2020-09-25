20+ мужчин, которые наотрез отказывались заводить собаку, а теперь эти двое — не разлей вода

В детстве уговорить родителей завести щенка многим казалось невыполнимой задачей. Особенно получить добро от папы, у которого находился тысяча и один аргумент против появления четвероногого питомца: он будет линять, лаять, грызть мебель, и вообще это пустая трата времени и денег. Но часто, стоит в доме появиться шерстяному комочку, наши отцы и мужья напрочь забывают о своих железобетонных доводах.

Мы в AdMe.ru уверены, что в сердце каждого, даже самого грозного мужчины найдется место для собаки. И герои нашей подборки, которые когда-то наотрез отказывались заводить животных, не оставляют в этом сомнений.

1. «Мой отец утверждал, что собака — это слишком большая ответственность. Теперь он называет ее любимым членом семьи, ведь они каждое утро гуляют вместе в парке»

2. «У меня аллергия и астма! И плевать, что он гипоаллергенный»

3. «Знакомьтесь: мой муж, который никогда не хотел маленькую собаку. Теперь он спит так каждую ночь»

4. «Папа говорил, что нам и двух собак хватит. На фото он с 3-й собакой, которую мама принесла домой, не посоветовавшись с ним»

5. «Даже мне, его дочери, не разрешается сидеть в этом кресле»

6. «„Поверить не могу, что ты принесла домой собаку, не посоветовавшись со мной. Ты же знаешь, я их не люблю“. Спустя 10 лет папа каждую ночь укладывает собак спать»

7. «Мой отец не хотел, чтобы я переезжал домой вместе со своей собакой. На фото он утешает ее после операции»

8. «Этот пес никогда не будет лежать на кровати!»

9. От «Нет, у нас не будет собаки, я не буду его выгуливать и уделять ему внимание» до «Иди ко мне, здоровяк, посмотрим вместе телевизор и пообнимаемся!»

10. А кое-кто говорил, что она ему не нравится

11. «Отец никогда не признался бы, как сильно любит нашу старую собаку. Но после того, как я нашла в его телефоне это фото, оно и ни к чему»

12. «Папа, который когда-то твердил: „Никаких собак, особенно больших, вроде питбулей“, специально для них огородил задний двор»

13. «Три года я уговаривала своего парня-кошатника завести собаку. В итоге он согласился при условии, что она не будет лежать на кровати. И так каждое утро»

14. «Я не хочу иметь ничего общего с этим чертовым псом. Это ваша ответственность»

15. «Поймал папу и Нико на горячем»

16. Раньше он утверждал, что кошатник. А теперь: «Где Пенни?! Мне нужна Пенни! Я не могу без нее уснуть!»

17. «Он никогда не хотел собаку. Спустя 4 дня после их встречи она помогла ему восстановиться после инсульта»

18. «Мой парень со щенком, которого я уговаривала его завести почти год. Теперь мне кажется, что эта малышка любит его больше, чем меня!»

19. «Мой отец с собакой, которую он не хотел заводить»

20. Еще пару недель назад ей запрещалось лежать на диване. Сейчас запрет снят, но «только для того, чтобы она согревала мои колени»

21. «Это мой папа, который еще 3 года назад говорил: „Если мы заведем питбуля, он убьет нас, когда мы будем спать!“»

22. От «Никаких собак на постели!» до «Нам нужна кровать побольше, чтобы они могли спать с нами»