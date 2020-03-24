20 мужчин, которые мастерски вляпываются в неловкие ситуации

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Иногда кажется, что мужчины — это настоящие магниты для разных неловких ситуаций. Отвалившаяся дверца холодильника, странные переписки с родителями и друзьями, неповторимые кулинарные фейлы — вот лишь малая часть приключений, с которыми они сталкиваются чуть ли не каждый день.

Мы в AdMe.ru заметили, что даже самая неловкая ситуация не помешает героям данной статьи прославиться на весь интернет, ведь их самоирония вызывает только искреннее восхищение.

«Папа боится высоты. Но он так хотел взглянуть на виды, что решил просто понемногу подползать к обрыву»

«Новый менеджер: „Мы в кафе должны носить сеточки для волос“. Я: „Как насчет сеточки для бороды?“ Менеджер: „Нет, только для волос“. Я: „Но я ведь лысый и с густой бородой“. Менеджер: „Ничего не знаю“»

В таких вопросах любые методы хороши

«На работе мужа решили подарить коллеге, который увольняется, арбалет»

Как смутить любого мужчину

«Был готов подключить камеру наблюдения, так как подозревал, что она в наше отсутствие ходит по кухонному столу, пока сегодня утром не наткнулся на это»

Может, поэтому не все мужчины любят готовить?

«Мой сосед по комнате думал, что овсяное печенье делается только из овсянки»

«Сломал молоток, пытаясь вытащить гвоздь из доски. Он выглядит очень разочарованным в себе»

Друзья никогда не подведут

Пока не попробуешь, не поймешь

«Думаю, мама не заметит»

То чувство, когда тебе неловко за кого-то другого

«Рассыпал банку порошкообразной краски прямо на столе у начальника»

Как понять, что у людей, проектировавших корпус, никогда не было кота:

Папы знают, как эффектно переписываться с детьми

Семейный, но не на 100 %

«Дверца моего холодильника просто отвалилась»

Как много нового можно узнать о своих детях

«Я просто решил вынести мусор»

А в какие неловкие ситуации попадали мужчины вокруг вас?