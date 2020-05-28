20 стереотипов о мужчинах, которые давно пора забыть

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С чего кто-то вообще взял, что мужчинам не положено плакать, следить за собой, ухаживать за своими детьми не хуже мам и любить готовить? Герои этой статьи в пух и прах разбивают устоявшиеся в обществе стереотипы о мужчинах, и «звон» их признаний раздается в сети так громко, что они в мгновение ока становятся хитами.