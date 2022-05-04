20+ отцов, которые обожают своих детей, и на это любо-дорого посмотреть
Много стихов и песен написано о безусловной любви матерей к своим детям. Но на самом деле сильные родительские чувства не чужды и отцам. Их сердца так же замирают от первой улыбки младенца, папы переживают, когда их сыновья и дочери учатся ходить или идут в школу, и даже готовы научиться плести косички, чтобы быть ближе к своим чадам.
Мы в AdMe.ru уверены, что крутых мужчин, которые получают удовольствие от своего отцовства, в этом мире достаточно много, и герои нашей статьи — прямое тому доказательство.
«Вообще не понимаю, что я делаю и что происходит, но эти 4 месяца были лучшими в моей жизни!»
«Жена решила продолжить карьеру шеф-повара, поэтому я теперь сижу с ребенком. Это лицо сына после нашего первого дня вдвоем»
«Наконец-то я набрался смелости, чтобы сделать прическу своей дочери. Она была той еще непоседой, но, кажется, у меня получилось»
«Я почти 30 лет хранил этого медвежонка Винни Пуха для моего будущего ребенка. Моя 5-месячная дочка любит его так же, как когда-то я»
«Мы решили сделать фотосессию во время 2-й беременности. Я должен был присматривать за нашим первенцем. Просто посмотрите, как все прошло»
«Наша маленькая девочка впервые встала на ножки (с небольшой помощью). Она — мое сердечко»
«Мне все равно, насколько глупо или не по-мужски я выгляжу, когда играю со своими детьми. Скажу больше: мне это даже нравится»
«Мои дети ненавидят овсянку, они ее не едят категорически. Как ни странно, новый „суп с печеньем“, который я готовлю, стал их фаворитом»
«Стал отцом 24 марта в 23:57! Эта картина подводит итог той ночи лучше 1 000 слов»
«Все годы игры в тетрис готовили меня к этому моменту»
«Неважно, насколько упряма моя дочь, — я могу мотивировать ее съесть что угодно, если сделаю из этого часы»
Походы с пикником — это круто!
«Удочерение окончено! Добро пожаловать домой, девочка, добро пожаловать навсегда!»
«Научился неплохо плести косы»
«Мы с дочкой наслаждаемся обществом друг друга»
«Он заулыбался, когда увидел меня, и теперь все остальное не имеет значения»
«Моя малышка наконец-то родилась»
«Держитесь, отцы. Это происходит быстрее, чем вы успеваете что-то осознать»
«Я стал папой поздно и даже не предполагал, что способен испытывать такую сильную любовь к кому-то. Вот моя малышка. Жизнь удалась»
«Сегодня, кормя своего 4-месячного ребенка, я заметил, что у него есть родинка в том же месте, что и у меня»
«Впервые стал отцом в 37. Я ждал этого всю жизнь»
Как вы считаете, включенных в воспитание детей отцов в последнее время стало больше или наоборот?
Фото на превью BurnedBurger84 / Reddit
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