20+ отцов, которые обожают своих детей, и на это любо-дорого посмотреть

Много стихов и песен написано о безусловной любви матерей к своим детям. Но на самом деле сильные родительские чувства не чужды и отцам. Их сердца так же замирают от первой улыбки младенца, папы переживают, когда их сыновья и дочери учатся ходить или идут в школу, и даже готовы научиться плести косички, чтобы быть ближе к своим чадам.

Мы в AdMe.ru уверены, что крутых мужчин, которые получают удовольствие от своего отцовства, в этом мире достаточно много, и герои нашей статьи — прямое тому доказательство.

«Вообще не понимаю, что я делаю и что происходит, но эти 4 месяца были лучшими в моей жизни!»

«Жена решила продолжить карьеру шеф-повара, поэтому я теперь сижу с ребенком. Это лицо сына после нашего первого дня вдвоем»

«Наконец-то я набрался смелости, чтобы сделать прическу своей дочери. Она была той еще непоседой, но, кажется, у меня получилось»

«Я почти 30 лет хранил этого медвежонка Винни Пуха для моего будущего ребенка. Моя 5-месячная дочка любит его так же, как когда-то я»

«Мы решили сделать фотосессию во время 2-й беременности. Я должен был присматривать за нашим первенцем. Просто посмотрите, как все прошло»

«Наша маленькая девочка впервые встала на ножки (с небольшой помощью). Она — мое сердечко»

«Мне все равно, насколько глупо или не по-мужски я выгляжу, когда играю со своими детьми. Скажу больше: мне это даже нравится»

«Мои дети ненавидят овсянку, они ее не едят категорически. Как ни странно, новый „суп с печеньем“, который я готовлю, стал их фаворитом»

«Стал отцом 24 марта в 23:57! Эта картина подводит итог той ночи лучше 1 000 слов»

«Все годы игры в тетрис готовили меня к этому моменту»

«Неважно, насколько упряма моя дочь, — я могу мотивировать ее съесть что угодно, если сделаю из этого часы»

Походы с пикником — это круто!

«Удочерение окончено! Добро пожаловать домой, девочка, добро пожаловать навсегда!»

«Научился неплохо плести косы»

«Мы с дочкой наслаждаемся обществом друг друга»

«Он заулыбался, когда увидел меня, и теперь все остальное не имеет значения»

«Моя малышка наконец-то родилась»

«Держитесь, отцы. Это происходит быстрее, чем вы успеваете что-то осознать»

«Я стал папой поздно и даже не предполагал, что способен испытывать такую ​​сильную любовь к кому-то. Вот моя малышка. Жизнь удалась»

«Сегодня, кормя своего 4-месячного ребенка, я заметил, что у него есть родинка в том же месте, что и у меня»

«Впервые стал отцом в 37. Я ждал этого всю жизнь»