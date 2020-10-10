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20 мужчин, которые изменили в себе не так много, но превратились в прекрасных принцев

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Иногда нужно только похудеть на несколько килограммов или даже просто сменить прическу, чтобы превратиться как будто в совсем другого человека. Но у героев этой статьи простор для экспериментов гораздо шире, ведь они могут еще и сбрить или отрастить бороду. Да-да, сегодня речь пойдет исключительно о мужчинах.

Нам в AdMe.ru кажется, что все эти трансформации от «до» к «после» получились крайне удачными. А что думаете вы?

«Так я преображала своего мужа»

© MiniEggsQuattro / Reddit

«Вес падает, а уверенность в себе растет»

© cjfw29 / Reddit

«Мои зубы всегда были ужасны, и я наконец решился что-то с этим сделать. Разница между этими фото — год»

© obvnotlupus / Reddit

«Это результат после 6 месяцев тренировок»

© p-rezident / Reddit

«У меня альбинизм. Я просто покрасил брови и перестал коротко стричь волосы»

© helpwithshthair / Reddit

«Прошло несколько лет, прежде чем я почувствовал себя достаточно уверенным, чтобы опубликовать эти фото своего прогресса»

© gomizzy / Reddit

«Разница между этими фото — год. Я просто изменил прическу»

© yannivzp / Reddit

«Все еще борюсь с беспорядочным питанием, но теперь я по-настоящему горжусь собой»

© Merlyn67420 / Reddit

«Я похудел и отрастил бороду»

© jonny_D_N / Reddit

«Я просто изменил некоторые привычки в еде и стал больше заниматься спортом»

© deabsv / Reddit

«Знаю, потеря веса не такая уж и большая, но все ее заметили, а я чувствую себя более уверенно».

Совсем небольшие изменения, а какая разница

© Sleambean / Reddit

Вот что случится, если тренироваться по 20 минут в день на протяжении года

© LondonGoblin / Reddit

«Я наконец-то решился на короткую стрижку и очень доволен результатом»

© brettzkyyy / Reddit

«Я много лет боролся с расстройством пищевого поведения. А спас меня пауэрлифтинг»

© UchihaXVX / Reddit

«На это ушло 2,5 года, но это того стоило»

© cpaul95 / Reddit

«Я наконец доволен тем, как выглядит моя кожа»

© PeterCrosses / Reddit

«Так я выглядел в рубашках в 2017-м и 2020-м»

© Frappell / Reddit

«Никогда больше не буду гладко бриться»

© Cottonsoft / Reddit

«Я до и после трансплантации волос»

© zane / Twitter

«Мой 65-летний папа позволил мне покрасить его волосы в фиолетовый цвет. Думаю, он выглядит мило»

© nuclearrwessels / Reddit

А какие смелые эксперименты с внешностью вы хотели бы провести, но пока не решаетесь? Или, может быть, вы уже осуществили задуманное и хотели бы поделиться с нами своими фото?

Фото на превью obvnotlupus / Reddit
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