20 мужчин, которые изменили в себе не так много, но превратились в прекрасных принцев

Иногда нужно только похудеть на несколько килограммов или даже просто сменить прическу, чтобы превратиться как будто в совсем другого человека. Но у героев этой статьи простор для экспериментов гораздо шире, ведь они могут еще и сбрить или отрастить бороду. Да-да, сегодня речь пойдет исключительно о мужчинах.

Нам в AdMe.ru кажется, что все эти трансформации от «до» к «после» получились крайне удачными. А что думаете вы?

«Так я преображала своего мужа»

«Вес падает, а уверенность в себе растет»

«Мои зубы всегда были ужасны, и я наконец решился что-то с этим сделать. Разница между этими фото — год»

«Это результат после 6 месяцев тренировок»

«У меня альбинизм. Я просто покрасил брови и перестал коротко стричь волосы»

«Прошло несколько лет, прежде чем я почувствовал себя достаточно уверенным, чтобы опубликовать эти фото своего прогресса»

«Разница между этими фото — год. Я просто изменил прическу»

«Все еще борюсь с беспорядочным питанием, но теперь я по-настоящему горжусь собой»

«Я похудел и отрастил бороду»

«Я просто изменил некоторые привычки в еде и стал больше заниматься спортом»

«Знаю, потеря веса не такая уж и большая, но все ее заметили, а я чувствую себя более уверенно».

Совсем небольшие изменения, а какая разница

Вот что случится, если тренироваться по 20 минут в день на протяжении года

«Я наконец-то решился на короткую стрижку и очень доволен результатом»

«Я много лет боролся с расстройством пищевого поведения. А спас меня пауэрлифтинг»

«На это ушло 2,5 года, но это того стоило»

«Я наконец доволен тем, как выглядит моя кожа»

«Так я выглядел в рубашках в 2017-м и 2020-м»

«Никогда больше не буду гладко бриться»

«Я до и после трансплантации волос»

«Мой 65-летний папа позволил мне покрасить его волосы в фиолетовый цвет. Думаю, он выглядит мило»