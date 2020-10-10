20 мужчин, которые изменили в себе не так много, но превратились в прекрасных принцев
Иногда нужно только похудеть на несколько килограммов или даже просто сменить прическу, чтобы превратиться как будто в совсем другого человека. Но у героев этой статьи простор для экспериментов гораздо шире, ведь они могут еще и сбрить или отрастить бороду. Да-да, сегодня речь пойдет исключительно о мужчинах.
Нам в AdMe.ru кажется, что все эти трансформации от «до» к «после» получились крайне удачными. А что думаете вы?
«Так я преображала своего мужа»
«Вес падает, а уверенность в себе растет»
«Мои зубы всегда были ужасны, и я наконец решился что-то с этим сделать. Разница между этими фото — год»
«Это результат после 6 месяцев тренировок»
«У меня альбинизм. Я просто покрасил брови и перестал коротко стричь волосы»
«Прошло несколько лет, прежде чем я почувствовал себя достаточно уверенным, чтобы опубликовать эти фото своего прогресса»
«Разница между этими фото — год. Я просто изменил прическу»
«Все еще борюсь с беспорядочным питанием, но теперь я по-настоящему горжусь собой»
«Я похудел и отрастил бороду»
«Я просто изменил некоторые привычки в еде и стал больше заниматься спортом»
«Знаю, потеря веса не такая уж и большая, но все ее заметили, а я чувствую себя более уверенно».
Совсем небольшие изменения, а какая разница
Вот что случится, если тренироваться по 20 минут в день на протяжении года
«Я наконец-то решился на короткую стрижку и очень доволен результатом»
«Я много лет боролся с расстройством пищевого поведения. А спас меня пауэрлифтинг»
«На это ушло 2,5 года, но это того стоило»
«Я наконец доволен тем, как выглядит моя кожа»
«Так я выглядел в рубашках в 2017-м и 2020-м»
«Никогда больше не буду гладко бриться»
«Я до и после трансплантации волос»
«Мой 65-летний папа позволил мне покрасить его волосы в фиолетовый цвет. Думаю, он выглядит мило»
А какие смелые эксперименты с внешностью вы хотели бы провести, но пока не решаетесь? Или, может быть, вы уже осуществили задуманное и хотели бы поделиться с нами своими фото?
Фото на превью obvnotlupus / Reddit