20+ доказательств того, что в душе каждого мужчины живет маленький проказник

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В каждом мужчине без исключения живет ребенок. Разница состоит лишь в том, что одни выпускают его на волю лишь изредка, например, когда чувствуют себя в непринужденной обстановке, а другие примеряют на себя это амплуа по сто раз на дню. Такие Питеры Пэны привносят в этот мир сплошной позитив, поэтому и смотреть на их проделки нужно исключительно с улыбкой.

AdMe.ru нашел 24 мужчины, на которых, совсем как на детей, не стоит обижаться.

1. «Мой муж и его лучший друг решили устроить водяную битву»

2. «Почему-то жена осталась недовольна выбранным мной чехлом для чемодана»

3. Коротко о том, как преодолеть речевой барьер

4. Насмотрятся фильмов, а потом выкидывают такие вещи

5. Мужские эмоции такие же неподдельные, как и детские

«Иду оформлять документы для бракоразводного процесса».

6. «Я купил крошечную скрипку, чтобы играть на ней каждый раз, когда мне приходится выслушивать жалобы коллег или девушки»

7. «Мой парень сказал, что у него есть для меня сюрприз, и достал парные антисептики для рук»

8. Мирись, мирись, мирись...

9. «Мне 25, но я питаюсь как девятилетка. Динонаггетсы навсегда»

10. «Мальчики тоже не прочь поиграть в куклы»

11. «А теперь твой черед»

12. Так вот оно что!

13. «Этот парень сегодня меня подрезал на трассе. Но я не держу на него зла»

«Простите меня».

14. «Самое памятное событие в колледже на данный момент — день, когда я стал свидетелем покушения на убийство»

15. «Всю жизнь твердил, что не люблю котов, а в 62 года одумался. И вот результат»

16. «Развлекаемся в Италии. Хештег #пицца»

17. «Играем с парнем в прятки в супермаркете»

18. «Переписка папы с мамой»

19. «На работе было скучно и...»

20. «Познакомился с племянником. Всю нашу первую встречу он просто сидел и таращился на меня, поэтому я собрал у него на голове пирамидку»

21. Мужчины чертовски сильны в котематике

22. «Обратная сторона компьютерной мыши у меня на работе»

23. «Собака моего друга крепко уснула, а у нас под рукой была кукуруза»

24. «Нашел отличное применение живым фото на iPhone»

Как часто ваш возлюбленный, отец, брат, друг или коллега по работе выкидывают нечто эдакое?