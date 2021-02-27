20 мужчин, которые хотели избавиться от «этих шерстяных мешков», а теперь сюсюкаются с ними как маленькие

Не все радуются желанию близких завести пушистого сожителя. И какие только причины не находятся: и аллергия, и «я не кошатник/собачник», и «шерсти будет много». Но все это звучит до того момента, пока мягкая лапка не ступит на порог дома.

Авторы AdMe.ru тоже не раз устраивали баталии с близкими за место в доме для братьев наших меньших и поэтому рекомендуют воспользоваться этими трогательными фото как аргументами, если вдруг такая война сейчас ведется и у вас.

«„Я не хочу иметь ничего общего с твоей собакой“, — сказал он, а позже купил велосипед с корзинкой»

«Мне потребовалось 20 с лишним лет, чтобы убедить его завести кошку. Он перестал говорить „нет“, но еще не говорил „да“. Один сюрприз спустя»

«Ненавидел кошек. Она была бродячей и сама выбрала его. Прошел год, а они все еще дрыхнут вот так каждую ночь»

«„Но щенки такие назойливые!“ — сказал парень, который теперь в лепешку расшибется за ее внимание»

«Он говорил, что не кошатник, но вот он уже играет в приставку с трехлапым котом на плече»

«Он был очень обеспокоен тем, чтобы той собаке, с которой клялся не иметь ничего общего, было тепло»

«Много лет подряд: „Я не хочу большую волосатую собаку“. Сейчас: „Вот он, мой самый лучший мальчик“»

«„Я никогда не заведу собаку!“ — сказал человек, который теперь носит собаку как шарф»

«Мой муж: „Меня раздражает эта собака“. Также мой муж:»

«Папа: „Делай что хочешь, но не заводи длинношерстных кошек. Категорически нет“. Также папа: „Гарик любит стейки! Посмотрите на этого маленького мясоеда!“»

«Пять лет назад: „Завести кролика — глупая идея. Они скучные“. Три наших кролика плюс 14 малышей на воспитании спустя»

«Капризный папа думал, что Дункан будет „чудаком“, потому что родился единственным котенком»

«Мой папа берет нашу кошку (которую он приказал не заводить 10 месяцев назад) на одну из двух ежедневных прогулок с собаками»

«От „пожалуйста, скажи, что ты шутишь“ до „Maк помогает мне“ за неделю»

«Мистер „Да не хочу я кошку!“ примерно через 30 секунд после того, как я ее перед ним усадил»

«Было: „Я уверен, что у меня аллергия на собак“. Стало: „Посмотри на нимб! Она как ангел, посланный с небес!“»

«Папа: „Никаких птиц, они все время воняют и орут без причины“. Тоже папа: „Теперь я пират“»

«Он прошел путь от «я не хочу кошку в своем доме» до «я купил ей кроватку, потому что она еще совсем малышка»

«Он не может сейчас встать и помочь мне. Его, видите ли, „кошка выбрала“»

«Папа: „Нам не нужен еще один кот в доме. Это бессмысленно“. Тоже мой отец через 2 месяца»