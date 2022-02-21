20+ мужчин, которые до скрежета зубов устали от стереотипов о себе

Мы частенько находимся в плену стереотипов. Многие люди привыкли думать, что всем мужчинам нравится футбол, им чужды маленькие женские радости, они не могут различать цвета помады на своей девушке или понять, что же она нового прикупила. Тем любопытнее почитать истории от мужчин, когда они были доведены до ручки такими вот ожиданиями.

Мы в AdMe.ru поддерживаем смелость наших героев, которые призывают забыть о стереотипах, и уверены, что вам их истории тоже придутся по душе.

У меня отличные друзья, любящая семья, суперские отношения с ними. Но вы удивитесь, даже в таких условиях — как же мало я слышу комплиментов. Самый частый это: «О, да ты подстригся». Клянусь, если скажете мужчине, как он клево выглядит сегодня, эти слова будут греть ему душу по меньшей мере неделю. © FrostedBanner / Reddit

Плевал я на стереотипы! Никто не вправе запретить мне, высокому плечистому бородатому мужику с пузом, называть своего собаколося на прогулке «сладкий заяц», даже когда он вырастет. © Sutuliy_Dog / Twitter

На самом деле мужикам тоже нужно внимание, не только супы-борщи, но также поощрения, физический контакт, подарки, общее время, прикинь, мы все люди, и все разные. Борщи и стирка — это всего лишь предрассудки. © BorodatoeKoleno / Pikabu

Муж был против кошки в квартире, несколько лет отговаривался. А когда я принесла домой подброшенного котенка, оказалось, что он настоящий кошатник. Первым принес ей молока и сделал бантик для игр. И если я позвала, например, к столу, а он долго не приходит, значит, на нем сидит кошка и у них «минутка внимания», никак нельзя потревожить животинку. © Анна Медведева / Facebook

«Ну ё-моё! Ну почему, если я men, то производитель непременно видит меня Зевсом-громовержцем или накрайняк Гераклом, решившим между подвигами душик принять? Ну почему я не могу пахнуть имбирной печенькой, сладкой ванилькой и прочей мимимишкой, производимой для девочек? Вот где гендерные стереотипы-то расцвели бурным цветом! Вот где сексизм с предубеждениями!»

Дважды забывал в спортзале гель для душа. В первый раз какой-то «ледяной заряд», во второй — DOLCE MILK манго — клубника. И, судя по тому, какой из них остался нетронутым, несложно сделать вывод, что мужчины не хотят пахнуть «айсбергом». Они хотят пахнуть как фруктовая корзиночка. © tonik602 / Twitter

Работаю механизатором на производстве по 12 изнурительных часов в сутки. 7 дней в неделю. Когда я возвращаюсь домой после трудного дня, я зажигаю свечи и сажусь в ванну с лепестками цветов в воде и еще чем-нибудь. © AsianHawke / Reddit

Я лично не люблю, когда люди дарят мне дорогие подарки. У меня комплекс вины из-за этого, и потом, я не знаю, что подарить в ответ. Но, честно говоря, я бы дико обрадовался банке соли для ванны. Она так вкусно пахнет и расслабляет. Ну или бомбочку для ванн, она тоже клевая. © Silver-Syndicate / Reddit

Стереотип о том, что мальчики не должны показывать эмоций, — один из самых глупых, что я когда-либо слышал. Я с детства был очень чувствительным, а мой папа твердил: «Мальчики не плачут», «Ты же не девочка». Но мальчики еще как плачут! В конце концов, мы тоже люди, и суждения типа «чувствительный — значит, не мужчина» — это полная чушь. © TahaTR / Reddit

Купил себе дополнительную подушку, и это, оказывается, потрясающе! Очень люблю обнимать эту штуку, прижимать к себе ночью. © nightblade387 / Reddit

Сегодня купил новый iPhone. Я хотел большего размера, но такие оставались только в розовом цвете. Я все равно взял его. Когда пришел домой, моя дочь очень обрадовалась покупке и воскликнула: «Посмотри на свой телефон, он прекрасен!» Эти слова сделали мой день. © Doozerdoo / Reddit

Моя бывшая девушка однажды купила мне дорогущие корейские патчи для глаз из чистого коллагена, и я пристрастился к ним. Отсутствие мешков под глазами не только приятно, но и очень расслабляет. Я наношу патчи на лицо, просто закрываю глаза и отдыхаю 30 минут. © youngtrillionaire / Reddit

Мой стройный муж повесил в коридоре качельки и качается, а я на них не помещаюсь! © Neanna Neruss / Facebook

Мой «половин» таки научил меня готовить вкусные сырники. Искренне считаю, что мужчины зачастую готовят вкуснее, чем женщины. Очень много кулинарных советов именно от мужиков применяю в жизни. © OKraNa / Pikabu

Готовлю любое блюдо по рецептам из интернета, убираюсь дома. Закладываю посуду в посудомойку и вещи в стиралку. Зарабатываю больше жены, работая из дома (фриланс). Мне 29 лет, женат. Я какой-то не такой? © ***kinDoctor / Pikabu

Я обожаю розы, для меня это лучший подарок. Когда был маленьким, я выбирал их со своей прабабушкой. Этот процесс дарил мне такое умиротворение и покой! Если моя девушка подарит мне букетик роз, мое сердце точно растает. © Kombat-w0mbat / Reddit

Я фанат Тейлор Свифт. Немногим парням действительно нравится ее музыка. А еще обожаю ромкомы вроде «Из 13 в 30» или «Вам письмо». Смотрел «Милых обманщиц» и даже «Сплетницу». © Eggsegret / Reddit

Моего мужа пытались выставить из отделения стимуляции клиники, куда мы приехали на вторые роды. Мол, «после 9 вечера у нас посторонним нельзя». На что муж, чудом сдержавшись, ответил вполне вежливо, что он ни разу не посторонний, а муж и, вообще-то, отец детей, которые вот-вот родятся (у меня уже вовсю схватки были), и что мы приехали сюда рожать вместе, и никуда он отсюда не уйдет. Они еще побухтели-понудели, но он просто «нагло» остался. И слава богу. Потому что все пошло так плохо, что без поддержки мужа мы бы совсем пропали. © Nora Mickelsson / Facebook

Внучке было 5 лет. Она отравилась. Приехала скорая, забрали в больницу. С ней поехал папа. Его не хотели госпитализировать в больницу с ней, требовали маму или бабушку. Ему пришлось требовать главврача. В конце концов, их госпитализировали, и 3 дня, пока они лежали в больнице, на него ходили смотреть, как в зоопарк: у нас тут папа вместо мамы. © Татьяна Потак / Facebook



Пока дочка была слишком маленькой, чтобы самой сходить в общественный туалет, была дилемма, в какой туалет ее вести (и в мужском, и в женском смотрели одинаково непонимающе). © Владимир Журавлев / Facebook

Жена работала там, где больничный не оплачивался. А дочка заболела. 4 года. Ну, на больничный пошел я. Когда вышел на работу, то начальник заявил, что больничный мне не оплатят и надо написать «за свой счет» задним числом. Когда я спросил: «Какого лешего?», ведь по закону-то можно, он ответил, что в этой организации не принято, чтобы отцы на больничный ходили с детьми. Я, правда, забил на него, ничего писать не стал. И нормально, все проканало. © Владимир Савченко / Facebook

Муж пошел устраивать сына в школу на новом месте жительства. Секретарь: «Вы кто ученику?» — «Отец». Женщина аж встала и грозно вопросила: «Как так? А где мама?» К счастью, вышел директор, по совместительству мужчина и отец. А потом знакомая просветила меня, что в школу папу отправлять, оказывается, нельзя: «Если в школу пришел папа — значит, мать либо померла, либо больная». © Юлия Кулакова / Facebook

Я научился вязать. Мне это порекомендовали после того, как я сломал запястье и должен был его разрабатывать. Но вообще мне самому было любопытно научиться. Это действительно успокаивает. Как только вы научитесь делать петли, все будет получаться автоматически. Моей девушке, кстати, очень нравится наблюдать за мной во время этого занятия. © trebuchetfight / Reddit

Так вышло, что я мужчина и мои основные хобби — это кулинария и вязание крючком. В соцсетях я подписан на кучу кулинарных и вязальных аккаунтов. Меня раздражает традиционно сексистская подача информации в некоторых из этих аккаунтов: «Девочки, сегодня готовим...», «Дорогие рукодельницы!» Я мужчина, и я пеку хлеб, я — не целевая аудитория, получается? Я не «рукодельница» и не «девчонка», мне пост не читать? Я задавал эти вопросы в комментариях, но большинство ответов: «Ой, ха-ха-ха, конечно, вам можно читать», «Будьте проще, и люди к вам потянутся!», «Вы правда вяжете?». И я не один такой чувствительный ворчун. Недавно видел комментарий «Я не девочка, я мужчина» в инстаграме одной кулинарной дамы. Плюсанул мужика, поддержал словом. © zml75 / Pikabu

Привел сына к врачу — они прямо божество во мне увидели: «Обычно мамы этим занимаются». После осмотра: «Я тогда вашей жене позвоню, дам рекомендации». То есть я, видимо, слишком тупой, чтобы понять, что и как принимать и какой режим соблюдать. То же самое в садике и школе. © Владимир Усольцев / Facebook

Как-то ехала в автобусе и видела скандал двух женщин, которые орали на только что проснувшегося и ничего не понимающего мужчину лет 40–45 за то, что он не уступил им место. А мужик просто ехал с работы, уснул и даже не видел, как они зашли. Когда разобрался, в чем дело, хотел встать, но одна девушка, усевшись к нему на руки, завопила, чтобы те клуши отстали от ее мужа. Бабы заткнулись. Мужчина благодарно подмигнул девушке и дальше дремал, я с улыбочкой вышла на следующей остановке. © Victoria Vi / Facebook