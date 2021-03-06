20+ мужчин, чьей главной целью было сделать 8 Марта незабываемым. И у них получилось
Праздник 8 Марта ежегодно становится для представителей сильного пола настоящим вызовом. Миллионы мужчин ломают голову над тем, чем удивить свою вторую половинку, как угадать с подарком, но при этом не показаться слишком банальным. Кому-то это удается в два счета, а кто-то, даже идя на ухищрения, только разочаровывает спутницу своим нестандартным подходом.
Мы в AdMe.ru хотим поздравить наших читательниц с Международным женским днем и опубликовать подборку историй, которые могли произойти исключительно в этот праздник.
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Покупал девушке на 8 Марта подарочный сертификат в магазине нижнего белья. На нужную мне сумму не было, пришлось набирать ее 2 сертификатами. Оформлявшую это все продавщицу куда-то позвали, пришла другая. Увидев 2 сертификата, невозмутимо задала гениальный вопрос: «В разные пакеты класть?» Почувствовал себя бабником и суперменом одновременно. © «Подслушано» / VK
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8 Марта. Утро. Встаю, иду в ванную. Тут крик мужа из кухни: «А ну, е-мое, легла обратно в кровать, я сейчас кофе принесу!» © SemennicovaV / Twitter
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Романтичный одноклассник влюбился в мою соседку по парте и по совместительству лучшую подругу. 8 Марта этот Ромео решил устроить сюрприз и с розой в зубах забраться к возлюбленной в квартиру по водосточной трубе. Благо, она жила на 2-м этаже, а снизу его подстраховывали товарищи. Когда подруга спросонья увидела в окне мужской силуэт, она чуть в обморок не упала. В общем, помогла ухажеру перелезть через окно и всыпала ему подаренным им же цветком. За то, что лазает по трубам, и за то, что ее напугал. Женаты уже 7 лет.
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Моему племяшке 6 лет. Я в последнее время ему и его сестренке говорила, что хочу кота завести. Мол, жду от вас подарка на день рождения. Племянник подарил мне этот рисунок со словами: «Ты же хотела кота, вот я и нарисовал на 8 Марта». Для меня рисунки моих племяшек — лучшие подарки! © Лола Каримова / Facebook
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На 8 Марта подарил жене книгу «Как экономить деньги». Теперь я хожу на работу пешком и похудел на 5 кг. Однако, здравствуйте. © HermashEM / Twitter
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На прошлой работе 8 Марта начальник устроил лотерею. Девушкам задавали разные вопросы о компании, на каждый правильный ответ был заготовлен отдельный презент. Мало того, что сам конкурс напоминал собеседование, так еще и подарки не лезли ни в какие ворота. Я, например, получила крем от варикоза, другим коллегам достались такие вещи, как мыло, крем от морщин и упаковка прокладок. Шеф долго гордился собой, что на женский праздник подобрал чисто женские, полезные, на его взгляд, вещи. А не какие-то банальные цветы и конфеты!
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Хотел сделать сюрприз любимой на 8 Марта — приготовить ужин. Купил цветы, все дела. Столько продуктов за один день я не портил уже давно! Все началось с того, что в кипящую воду положил яйца: весь белок и желток наружу. Дальше в магазине вместо молока купил кефир, а заметил это только тогда, когда добавлял «молоко» в уже почти готовое пюре. Ладно, еще есть время, подумал я, пакет картошки, молоко купил. Когда варил картошку для пюре, вспомнил, как сегодня прочитал, что нужно добавить лимонную кислоту в кастрюлю с картошкой, так будет лучше. Лимонную, елки-палки, кислоту! Результат на радость черепашкам-ниндзя тоже ушел в канализацию. Ну и чертовски пересолил салат. В общем, сидел, ждал девушку и думал: может, хотя бы рис сварить и просто сказать, что люблю ее. © «Подслушано» / VK
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Знакомая рассказывала. То ли ей приснилось что-то, то ли руку отлежала, проснулась ни свет ни заря. Видит, на тумбочке розы и новые колготки. Подумала: «Какой хороший муж, внимательность проявил». Заснула. Просыпается позже — ни цветов, ни колготок. Решила, что у нее кукушка поехала. Ан нет: муж по дури просчитался на пару дней, да вовремя спохватился, подарок до 8 Марта перепрятал. © DimchDimch / Pikabu
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Муж, уже бывший, еще за несколько дней до праздника начал готовить меня к сюрпризу. Намекал, что этот презент я запомню на всю жизнь. Хвалил себя, как замечательно он все придумал. И вот 8 Марта я, вся в предвкушении, жду обещанного подарка, и муж преподносит мне пустую коробку, в которой записка: «Я дарю тебе ничего, чтобы в следующем году на 23 февраля ты тоже могла не тратиться». Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. Вдоволь насладившись моей реакцией, ближе к вечеру супруг все-таки подарил мне цветы и признался, что просто хотел быть оригинальным и потому начал с розыгрыша. Юмор оценила, но в целом было неприятно.
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В прошлом году в преддверии 8 Марта муж спросил, чего я хочу. Я дай и скажи: «Кухню мечты!» Деньгами не обделены, позволить себе можем, а гарнитур не менялся со времен «великой бедности» и стоит уже 15 лет. Сказал, что будет. Наступает день Х. Приезжаю с работы, любимый завязывает глаза и вводит в дом. Когда развязал, я увидела ее. Кухню мечты. Большую и... игрушечную. Мечту всех советских детей в то время. Муж 2 недели выпытывал у мамы, какую именно я хотела в детстве, потом еще столько же искал по коллекционерам. © «Подслушано» / VK
«Папа на 8 Марта приготовил».
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В нашем НИИ как-то устроили в честь 8 Марта общий сбор: «Праздник для вас, дорогие женщины, явка строго обязательна». Дамы пришли в актовый зал нарядные, в буклях, в надеждах, а им (нам) зарядили 1,5-часовую лекцию о заболеваниях женской половой системы. Умели же отдыхать. © MonistaMonsta / Twitter
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Учился я в 6–7-м классе тогда. В преддверии 8 Марта мы (наши родители) скинулись деньгами на подарки девочкам из класса. А так как мы уже взрослые и самостоятельные, то решили выбрать и купить подарки сами. Собрали компанию самых «ответственных» ребят и пошли закупаться в ближайший торговый центр. Там-то нам дорогу и преградил он. Автомат с мягкими игрушками. Быстро подсчитав количество денег и девочек в классе, мы сошлись на том, что если вытащим по мягкой игрушке на каждую девочку, то у нас останется приличная сумма денег. В итоге мы потерпели полный провал. Автомат победил. Осознание краха дошло до нас не сразу. Мы попытались выкрутиться и купили каждой девочке по пушистой ручке а-ля павлин. Когда родители все-таки узнали об этом, они не оценили нашей смекалки. К счастью, все закончилось хорошо, новые подарки они закупили сами. Ручки мы тоже к подарку приложили. Не зря же старались. © Portveyn / Pikabu
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Муж (уже бывший) на 8 Марта подарил «букет» из веников: 3 веника, смотанные скотчем. Внутри «букета» — порошок для стирки, мыло и полотенце. Мол, ты же у меня креативная — на тебе креативный букет. Обиделся и ушел, когда я не оценила сей красивый жест. © Jenka_pe4enka / Twitter
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На гитаре я побрякивал с 3-го класса. В школе об этом знали и попросили перед девочками выступить 8 Марта. Это сейчас на песнях Цоя осваивают гитару. А в 88-м году на каких песнях было учиться? Правильно! Высоцкий. Значит, наступает 8 Марта. Концерт, поздравление девочек, выхожу я с гитарой, и... «На братских могилах не ставят крестов. И вдовы на них не рыдают». Одноклассницы помнят до сих пор. © bat625 / Pikabu
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Мне, когда я сказала, что люблю орхидеи, подарили гель для душа с запахом орхидеи и ничего больше. Не разговаривала 3 дня. © Oksana Frankova / Facebook
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Всю неделю перед 8 Марта ходила и намекала мужу, что хочу в подарок браслет. Показывала картинки из интернета, мечтательно глазела на витрины с этим добром, да и прямо говорила: «В таком-то магазине есть такой-то браслет вот с такими-то камушками!» 7 марта муж серьезно спросил: «Чего ты там на 8 Марта хотела, сережки?» Ну как так-то, а?
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Это были грустные 90-е. Родителей сократили. Папа в депрессии. Мама старается. Мне 16 лет. Я дружила с хорошим мальчиком. А он был из крепкой семьи. Они на даче выращивали картофель, помидоры и огурцы. Иногда ему казалось, что все приходят к нему в гости только поесть. Так оно и было. И вот наступает грустный праздник 8 Марта, а вслед за ним мой день рождения. И этот мальчик подарил мне мешок картофеля и 3-литровую банку огурцов. Мальчика давно нет. А память о нем живет. Казалось бы, мешок картошки, а сколько в нем заботы, любви и тепла. © Snezana Huhn / Яндекс.Кью
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Моя машина сломалась, попросила у мужа временно поездить на его авто. За несколько дней до 8 Марта сажусь в машину, открываю бардачок, а там чей-то лифчик. Я в ярости мчу к супругу на работу, требую спуститься вниз и поговорить. На вопрос, чья это вещица, муж, белый как мел, ответил: «Твоя». Оказывается, этот дуралей решил в первый раз в жизни купить мне в подарок нижнее белье, а так как в размерах он не разбирается, то решил для наглядности взять с собой образец. Только вот сделать из этого сюрприз у него не получилось. В итоге в магазин вместе съездили и подарок я сама выбрала.
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Мой любимый подарил мне на 8 Марта веник, обвязанный красной лентой. И это был самый лучший подарок на тот момент, потому что мне очень нужен был домой нормальный обычный крепкий веник. Я обошла все магазины и нигде не могла найти такой, везде были дурацкие пластмассовые щетки. Так что этому венику я радовалась так, как радуются лучшему букету. © Ksenia Semenova / Яндекс.Кью
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Мой папа немного больше, чем просто супер. Вышел подышать свежим воздухом на 15 минут, а вернулся с беременной козой, которую подготовил в качестве подарка бабушке на 8 Марта. © katyaloss / Twitter
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Была на сносях, когда нашла в вещах мужа чек на золотые сережки. Можно было бы порадоваться, да вот только уши у меня не проколоты. Утром 8 Марта поздравил, подарил цветы, повез в кафе. Решила не тянуть кота за хвост и прямо сказать, что я все знаю, пусть собирает вещи и шурует к любовнице. Только я заикнулась, как муж достал из кармана 2 красные коробочки: в одной — кольцо для меня, в другой — те самые сережки, как оказалось, для нашей еще не родившейся на тот момент дочери. Сказал, что уж очень они ему понравились и решил на будущее купить, тем более к празднику в магазине была акция. Дочке 16-й год, подарок отца носит с удовольствием.
А как у вас обычно проходит 8 Марта? Отмечаете этот праздник?