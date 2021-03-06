20+ мужчин, чьей главной целью было сделать 8 Марта незабываемым. И у них получилось

Учился я в 6–7-м классе тогда. В преддверии 8 Марта мы (наши родители) скинулись деньгами на подарки девочкам из класса. А так как мы уже взрослые и самостоятельные, то решили выбрать и купить подарки сами. Собрали компанию самых «ответственных» ребят и пошли закупаться в ближайший торговый центр. Там-то нам дорогу и преградил он. Автомат с мягкими игрушками. Быстро подсчитав количество денег и девочек в классе, мы сошлись на том, что если вытащим по мягкой игрушке на каждую девочку, то у нас останется приличная сумма денег. В итоге мы потерпели полный провал. Автомат победил. Осознание краха дошло до нас не сразу. Мы попытались выкрутиться и купили каждой девочке по пушистой ручке а-ля павлин. Когда родители все-таки узнали об этом, они не оценили нашей смекалки. К счастью, все закончилось хорошо, новые подарки они закупили сами. Ручки мы тоже к подарку приложили. Не зря же старались. © Portveyn / Pikabu