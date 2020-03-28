20+ моментов, когда суровые мужики были пойманы врасплох со своей нежной натурой

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Исследователи еще раз подтвердили, что мужчины и женщины понимают любовь по-разному. Ученые провели опрос, в ходе которого большинство парней сказало, что любить — значит иметь общие цели, доверять партнеру, девушки же заявили, что суть любви — это нежность. Впрочем, глядя на фотографии в соцсетях, хочется с социологами поспорить.

Мы в AdMe.ru уверены, что и мужчины могут испытывать нежность, да такую, что хватит на всю семью. И вот 20+ тому доказательств.

Когда в душе ты Отец драконов и хочешь, чтобы детки не скучали дома

«Впервые обнял дочку. Шесть минут после рождения она не двигалась, два часа не дышала сама»

«Мой котенок официально выбрал моего мужа своим человеком»

«Муж усыновил моего сына сегодня, после того как растил его 3,5 года. Судья сказал, что они уже начинают выглядеть одинаково. Это был лучший способ начать выходные»

«Отец нашел эту милашку рядом с дорогой во время работы. Вот как выглядит киса сейчас»

Когда папа — лучшая в мире подушка

«Отец подогревает корм коту в микроволновке, чтобы тот не простудился, и развлекает поездками в коробке по дому»

«Мы с папой отправились в Сан-Диего на Комик-Кон. Я — вегетарианец, он — нет. И все же он собрал и распечатал меню всех веганских ресторанов поблизости, чтобы я мог выбрать»

«Отец: „Я не хочу иметь ничего общего с этой собакой“. Тоже мой отец:»

«Папа не может стоять в стороне, когда дело касается животных. Благодаря ему Эрик выживет»

«Каждый месяц в этом году муж выводил дочь на свидания. Он приносит ей цветы, помогает выбрать платье, угощает десертом. Это уже традиция»

Когда узнал, что у тебя будет дочь

«Папа не хотел, чтобы моя кошка чувствовала себя обделенной в это Рождество»

Отцовские спецэффекты всегда самые лучшие

«Папа подарил мне сегодня кошелек с гравировкой. Просто буря эмоций»

«Моему сыну.

Куда бы ни завела тебя жизнь, молюсь, чтобы ты всегда был в безопасности.

Наслаждайся путешествием и никогда не забывай дорогу домой.

Не могу обещать быть рядом всю твою жизнь, но обещаю любить тебя до конца моей.

Люблю тебя.

Папа».

«После стольких лет он все еще старается меня удивить»

«Ты позволишь мне пойти с тобой на свидание? Да / Да».

«Папа и Лео, сидя вместе, чинят его любимую игрушку»

Когда хочешь, чтобы сын полюбил искусство так же сильно, как и ты

«Каждый вечер муж и кошка кладут свои головы на мой живот или ногу и сладко засыпают»

«Отец вышел на пенсию, так что теперь может заниматься реабилитацией белки, которую нашел у дома. Она ежедневно забегает поесть, поласкаться и поиграть»

Что тут можно сказать... Идеальный вечер

Когда жена лучше знает, что выбрать, а ты лучше знаешь, как в этом помочь

«Скажи мне еще раз, что все будет хорошо»

Отцовская любовь даже кожуру от мандаринки сделает сладкой

«Муж сделал дочке домашний суп с утками из риса»