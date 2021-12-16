20+ молодоженов, которые решили своим свадебным тортом сразить всех наповал. И у них это вышло

Заказ свадебного торта — дело не менее ответственное и затруднительное, чем выбор нарядов для торжества. Чаще всего жених с невестой просят сделать многоярусные, покрытые пышным кремом и богато украшенные цветами торты в светлых тонах. Но есть и такие пары, которые находят такой дизайн скучным и предпочитают ему кое-что поинтереснее.

Героями сегодняшней подборки AdMe.ru стали именно такие молодожены. Они не побоялись проявить креативность при выборе свадебного торта и, на наш взгляд, ничуть не прогадали.

Фанаты Гарри Поттера, держитесь. Такое творение оценили бы даже хогвартские эльфы

Выбор такого торта может показаться странным. Но если у вас свадьба на пляже и вы любите Кракена, то почему бы и нет

«Доверила выбор торта мужу, и, черт возьми, он справился с этим выше всяких похвал!»

Не любить Марио невозможно, а этот торт с ним и подавно

Фанаты «Звездных войн» оценят. К слову, все космические станции и корабли сделаны из шоколада

Не знаем, как к такому произведению отнесся бы Винсент Ван Гог, но мы в полном восторге

Еще один торт, изображающий магический мир Джоан Роулинг. Вышло и в самом деле волшебно

По словам невесты, на вкус торт получился таким же потрясающим, как и на вид

К радости гостей, этот торт не был сделан из настоящих деталей Lego. А ведь так сразу и не скажешь

А вдруг этот торт — прихоть не жениха, а невесты, фанатеющей от видеоигры Borderlands-2? Маловероятно, но все же...

Вряд ли на торжестве нашелся хотя бы один человек, который не сфотографировался с этим кондитерским чудом

Как-то по-киношному мило, не находите?

«Пока смерть не разлучит нас». Одновременно жутковато и завораживающе

На вид это вполне традиционный торт, но вот если на него взглянуть с обратной стороны...

Не завидуем жениху с невестой, которым пришлось резать такую красоту на куски

Когда день твоей свадьбы совпадает с Хэллоуином, выбор такого торта вполне объясним. Надпись гласит: «Созданы друг для друга»

По этому торту несложно догадаться, от чего фанатеют новобрачные

Тот случай, когда молодожены решили сэкономить и испекли торт сами. И это того стоило!

Это фото так и хочется разослать друзьям со словами: «Если у вас на свадьбе не будет такого торта, даже не думайте меня приглашать»

Милее этого вы ничего сегодня уже не увидите. На глобусе отмечены все места, где пара уже успела побывать. А ниже красуется надпись: «Полетели со мной»

Ну и напоследок в номинации «Самый креативный свадебный торт» побеждают эти вполне себе съедобные роликовые коньки