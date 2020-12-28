20+ мохнатых неразлучников, у которых одно сердечко на двоих

Поиски родственной души занимают не только нас, но и наших питомцев. С друзьями радостнее делить лучшие моменты жизни, с ними всегда веселее и легче — и неважно, мир людей это или животных. Например, посмотрите на свинью и кота, которые выросли вместе: их союз чем-то напоминает героев мультфильма Тимона и Пумбу. Или полюбуйтесь на котов, которые дружат 5 лет.

Мы в AdMe.ru еще раз убедились, что принципы дружбы одинаковы для всех и животные умеют не хуже людей доверять, поддерживать, заботиться, весело проводить время и делиться с ближним.

«Достала камеру, чтобы сделать пару милых рождественских фото моих любимчиков. Девочка сразу начала позировать, положив голову на лучшего друга»

Знакомьтесь, Фиона и Лина. На верхнем фото им 10 недель, а на фото внизу — уже 5 месяцев

«Они выросли вместе»

Так выглядят 5 месяцев мышиной дружбы

Мама — первый и лучший друг

Инь и ян

«За 2 года мало что изменилось»

«Взял этих двух из разных приютов. Они не отходят друг от друга»

«Так выглядело начало большой дружбы»

«Сегодня я спас двух очень красивых братьев. Встречайте Хопса (слева) и Мида (справа)!»

«Дарси (собака) и Олли (кот) — лучшие друзья»

«Мои малыши так быстро растут!»

«У Айви (слева) было 3 щенка, у Вивиан (справа) — 10. И Айви пришла, чтобы помочь сестре накормить ее малышей»

«Пожилая овчарка буквально ожила, когда в дом взяли кошку. Год назад у нее были проблемы со здоровьем и она мало двигалась. Теперь мы вынуждены сдерживать их беготню по дому»

Когда не только кроватка, но и сон один на двоих

Если настоящие друзья, то можно и лапку закинуть для удобства

Свинья Хэм Соло дружно живет с двумя кошками и двумя собаками. Фотографии сделаны с разницей в год. За это время она значительно выросла и теперь греет всю компанию

«Наверху — 5 лет назад. Внизу — в прошлую субботу»

«В жизни главное — найти человека, который будет смотреть на тебя так же, как этот пес на кота»

Такую картину можно сравнить с Цербером, но они слишком милые

Это похоже на семейный портрет в круглой рамке