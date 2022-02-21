20+ модников, которые решили не спускать всю зарплату на дизайнерскую обувь и создали ее сами

Многим модникам хочется подчеркнуть свою индивидуальность с помощью нестандартной обуви. Одни тратят на дизайнерские кеды кучу денег, а другие берут самые обычные туфли или кроссовки и превращают их в маленький шедевр.

Мы в AdMe.ru каждый раз пребываем в шоке от того, насколько крутые вещи можно сделать своими руками из подручных материалов. Некоторые идеи стоит взять на заметку и попробовать воплотить.

«Моя жена добавила цвета этим кроссовкам»

«Сделала скучные синие туфли ультрамодными с помощью старых комиксов»

«Я починила свою обувь с помощью вышивки. А вам слабо?»

«Мои ботинки потрескались, и мама решила их выбросить. Вместо этого я немножко поколдовала над ними — и вот результат: они снова в порядке»

«Я сделала выкройку ботинок, вырезала из ткани детали обуви и приклеила их к той основе, которая потрескалась. Верх пришила. Вуаля».

«Я купила в комиссионке пару уродливых туфель за $ 5 и переделала их с помощью краски, блесток и клея. Они как новые!»

«Свекровь по профессии юрисконсульт, но недавно завела себе новое хобби. Покупает скучные однотонные кеды и творит чудеса»

«Сделал кожаные ботинки своими руками. Стоимость материалов на подобную пару ботинок составляет около ₽ 10 000»

«Связал себе кроссовки»

«Расписала туфли, чтобы они лучше подходили к этому платью, но они и с джинсами смотрятся круто»

«Я сделала мокасины! Раскроила их по выкройке, сшила, сделала вышивку бисером. На все это ушло около 4 месяцев неторопливой работы. Они очень мягкие»

«Обувь, я, акриловые краски, 2022 год»

«Купил эти замечательные кроссовки Clarks цвета хаки и какое-то время носил их с удовольствием. А потом мне стало скучно, и я решил дать им новую жизнь»

«Я покрасил их в синий цвет и вдел новые шнурки. Очень рад, что принял решение превратить и так крутую обувь в головокружительную вещицу!»

«Тапочки „Зима в городе N“. Были сваляны в подарок на Новый год для хорошего человека»

«Обожаю кеды, поэтому решила украсить вышивкой свою свадебную пару»

«Связала детские ботиночки. Как вам?»

«2 года назад расписывала себе кедики акрилом для ткани. Первое фото — это сразу после росписи, второе — после 4–5 стирок в машинке. Ношу их часто»

«Невеста моего брата захотела купить дорогущие туфли себе на свадьбу. Ой, да я не хуже могу сделать! И сделала»

«Сделала себе тапки, чтобы на работе ходить: нашила ремешков из кожи, вырезала из стелечного картона стельку и обклеила кожей, приклеила верхнюю часть»

«Сделал эти ботиночки для новорожденного племянника»

«Я взяла свою обычную обувь на высоком каблуке и превратила ее в настоящие туфли для Барби»

«Сделала милые туфли-зайчики»