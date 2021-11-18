20+ модниц, которым не нужно тратить целое состояние, чтобы выглядеть сногсшибательно

Сегодня тренд на осознанное потребление становится все более популярным. Еще совсем недавно в нашем лексиконе не было такого понятия, как «быстрая мода», и мы покупали новые вещи из массмаркета для того, чтобы выглядеть стильно и актуально. Однако сегодня все чаще модники и модницы одеваются не в торговых центрах и бутиках, а посещают барахолки, сами шьют вещи по старым лекалам и роются в шкафах своих мам и бабушек в поисках действительно крутых винтажных вещей.

Мы в AdMe.ru приветствуем такой подход по нескольким причинам. Во-первых, он позволяет заботиться об окружающей среде. Во-вторых, это отличный способ экономии. И наконец, он позволяет создавать неповторимые, эксклюзивные образы.

— Сшила это платье по выкройкам 1957 года.

— Вы выглядите как Джоан Холлоуэй и Одри Хепберн одновременно!

«Сшила юбку из старых джинсов»

«Получила сегодня это платье 70-х годов!»

«Винтажные кольца. Два из них покрыты 18-каратным золотом. Я не думаю, что они очень ценные, но при этом такие милые»

«Нашла подвенечное платье моей мечты, которое идеально на мне сидит, в местном секонд-хенде. Оно было сшито примерно в 60-х»

«Отхватила обручальное кольцо за $ 100 в секонд-хенде»

«Купила эту красоту от Tiffany всего за $ 7,99 в местной комиссионке»

«Нашла мамино пальто, сшитое на заказ в конце 80-х или в начале 90-х. Оно такое уютное»

«Платок Gucci, 100 % шелк. Это мой джекпот!»

«Винтажное платье моей бабушки от финского дизайнера. Я люблю его носить, поскольку живу далеко от семьи, и оно напоминает мне о ней»

«Я люблю старинную бижутерию. Заплатила сущие копейки за этот кулон из 70-х»

«Отхватила это произведение искусства всего за $ 20! Оно подошло мне идеально»

«Отыскала в шкафу винтажную песцовую шубу от Christian Dior»

«Наконец-то наступили холода, и я могу снова надеть мою любимую кожаную куртку, сделанную еще в 70-х!»

«100 % шелк, новое дизайнерское платье! Купила за € 4, а розничная цена — € 800. Наверное, это самая ценная вещь, которую я приобрела в комиссионке»

«Вчера нашла это шерстяное пальто 50-х годов со вставками из бархата»

Винтажная сумочка Bottega Veneta. $ 5,99

«Достались мне за $ 1»

«Урвала этот пиджак из натуральной кожи всего за $ 10»

Клетчатое платье ручной работы 60-х годов с перламутровыми пуговицами

«Блуза с бантом из 100 % шелка, которая досталась мне за $ 2»

«На мне платье из искусственного шелка 1940-х годов, которое я нашла на eBay за $ 7. У него есть несколько недочетов, но я собираюсь их исправить»