20 мистических историй, объяснение которым найти сложнее, чем иголку в стоге сена

Иногда в нашей жизни происходят необъяснимые вещи. Кто-то списывает это на совпадение, а кто-то уверен, что имеет дело с мистикой. Однако найти объяснение некоторым явлениям просто невозможно. Остается только гадать и делиться этими странными историями друг с другом.

Мы в AdMe.ru, пока отбирали рассказы пользователей, успели несколько раз испугаться, удивиться, поверить в сверхъестественное и покрыться мурашками с ног до головы.

Мы с другом отправились в путешествие на автомобиле. Когда проезжали через Вайоминг, было около 3 часов ночи — на трассе вообще не было машин. Луна светила очень ярко. И вдруг над нами медленно прошла очень большая тень, на мгновение погрузив нашу машину во тьму. Мы посмотрели в небо, а затем испуганно друг на друга, не понимая, что произошло. Мы не разговаривали об этом до тех пор, пока пару лет спустя я не спросил: «Помнишь поездку через Вайоминг?» — и друг сразу понял, о чем я. © RustyKnuckle / Reddit

Когда я был маленький, я боялся ходить в туалет один, потому что думал, что там сидит старик в пекарской шляпе. Однажды ночью мама все-таки заставила меня быть храбрым и пойти одному — и, клянусь, он стоял там. Я застыл от страха. Потом я помню, как бежал назад, пока не наткнулся на свою мать, которая стояла со странным выражением лица. Все, что она сказала дрожащим голосом, было: «Вот видишь, я же говорила тебе, что бояться нечего». После этого она оттащила меня оттуда. Думаю, она его видела, но не нашла этому объяснения. © 2020mademejoinreddit / Reddit

В доме родителей стоял старый диван. Мама иногда проходила мимо него посреди ночи и видела сидевший на нем силуэт. Так было несколько раз, но она не обращала внимания. И не рассказывала моему отцу об этом, пока однажды он не сказал ей: «Это странно, но иногда посреди ночи мне кажется, что я вижу мужчину, который просто сидит на диване и ничего не делает». © NicoleCousland / Reddit

Мне было 7 лет. Перед сном я начала фантазировать о том, как на следующий день не пойду в школу, а вместо этого пойду в знаменитый парк развлечений. Настало утро, и первым, кого я увидела, как только открыла глаза, был улыбавшийся папа, который держал в руках 4 билета в тот самый парк развлечений. © Itserp / Reddit

Мне было 15, я была дома одна и принимала душ. Вдруг слышу, как кто-то стучит в дверь ванной, поэтому я крикнула: «Выйду через секунду!» Я думала, что это просто мой отец или один из моих братьев вернулись домой. На какое-то мгновение воцарилась тишина, а затем в дверь снова постучали, только на этот раз намного громче. Как будто кто-то стучал по двери кулаками, пытаясь выломать ее. Я решила проверить, и, когда я открыла дверь, там никого не было. Дом был заперт, окна не были открыты. Никаких машин на подъездной дорожке. Я проверила каждый этаж, каждую комнату. Больше никого не было дома. Это был первый случай, но странные события продолжались и дальше. © void_zen / Reddit

За обеденным столом в старшей школе я раздраженно опустила голову и задалась вопросом. Моя лучшая подруга, сидевшая на несколько мест дальше от меня, ответила на мой вопрос, и все посмотрели на нее. Я спросила, произнесла ли я это вслух, и все сошлись на том, что я ничего не говорила. Это было странно. Мы с ней дружим с 7-го класса, я была подружкой невесты на ее свадьбе и присутствовала на ее родах. Мы до сих пор шутим о том времени, когда она читала мои мысли в старшей школе. © MLS_toimpress / Reddit

Было 4 часа утра, я лежал на кровати и смотрел видео на YouTube. Внезапно мне показалось, что кто-то прыгнул на край кровати. Сначала я подумал, что это одна из кошек, но, повернув голову к стульям, на которых они обычно спали, я убедился, что обе мои кошки там. Хуже всего было то, что они смотрели точно на край кровати. Обернувшись, я увидел отпечаток. Будто там до этого кто-то сидел или лежало что-то маленькое. Как только я посмотрел на этот отпечаток, он исчез. © Ok-Addendum-6928 / Reddit

Когда я учился в подготовишке или, может быть, в 1-м классе, в моей школе отключили электричество и один ребенок такой говорит: «Подожди, я зажгу спичку». Он начал притворяться, что зажигает невидимую спичку, и свет снова включился. Затем он сказал: «Ой, слишком горячо», задул воображаемую спичку, и свет снова погас. © Dewy_Wanna_Go_There / Reddit

Я был дома с сестрой. Она спала в моей комнате, так как было уже 3 утра, а я вышел в ванную. В доме больше никого не было, но я услышал, будто на кухне двигаются стулья. Я вышел из ванной и посмотрел налево, где обнаружил передвинутый от обеденного стола стул, «смотрящий» в коридор. Вернулся, чтобы проверить сестру, но она все еще спала. Прошелся по дому с целью узнать, были ли мои родители дома, — ничего. Двери и окна были закрыты, и ветер никак не мог сдвинуть этот стул на 5 метров и повернуть так, чтобы тот «смотрел» в коридор. После того случая почти каждую ночь в 3 часа утра я просыпался от ощущения холодной руки на моей груди, слева над сердцем. © Revolutionary_Alps67 / Reddit

Однажды ночью у меня начались колики в животе, и они были очень сильными. Я качался взад и вперед, пока не появился мой котенок. Он посмотрел на меня, запрыгнул мне на колени, коснулся моего желудка и начал очень сильно мурлыкать. Я просто сидел и гадал: «Что же он делает?» И когда он перестал мурлыкать и просто остался сидеть у меня на коленях, мои колики начали проходить. Это было самое странное и крутое, что когда-либо случалось со мной. Скучаю по нему. © Mistymuse20 / Reddit

Итак, однажды я был в McDonald’s со своей лучшей подругой. Ее родители были голландцами. Мы сели обедать, и ее отец спросил: «Кто-нибудь знает, где есть соломинки?» Зная, где их взять и что он платит за наш обед, я быстро вскочил и схватил одну. «Возьмите», — сказал я. Затем я понял, что они сидели и смотрели на меня как на инопланетянина. Я знаю только английский, а отец, видимо, произнес эту просьбу полностью на голландском. Но я бы поклялся, что на 100 % четко услышал вопрос на английском языке. © the_colonelclink / Reddit

Когда мне было около 11 лет, моя семья переехала в особняк. На тот момент мы жили в нем всего около полугода. Однажды я поднимался по лестнице в свою комнату, и когда я повернул за угол в коридоре, то увидел свое отражение в зеркале. Оно смотрело прямо на меня, а потом исчезло через секунду или две! Не знаю, верю ли я в сверхъестественное, но это определенно казалось реальным. По какой-то причине, когда я рассказываю людям эту историю, я всегда плачу. © AIHTDID / Reddit

У моей мамы есть ящик со старыми телефонами, которые она больше не использует. Я говорю о «раскладушках», которыми она пользовалась, вероятно, в 2005 году. Это же произошло примерно в 2016-м. Как вы могли предположить, эти телефоны уже не заряжались, не включались и не использовались в течение 10 лет. Однажды все три штуки одновременно начали звонить в ящике. Сначала мы не поняли, что случилось, но, как только узнали, что звонит, мы испугались. Я до сих пор не знаю, как и почему это могло произойти. © froggyfrogfog / Reddit

Я каждый день езжу по одной и той же дороге, чтобы попасть в город, и вижу на горизонте холмы Чилтерн. Я вырос рядом с ними, поэтому хорошо знаю их и окрестности.

Однажды я увидел радугу, когда ехал по этой дороге, но вместо того, чтобы заметить знакомую зелень и холмы, к которым я привык, клянусь, я увидел огромный промышленный комплекс. Все можно было увидеть только сквозь радугу. Насколько я знаю, таких зданий на много миль вокруг никогда и не было. © VirusFuzzy7567 / Reddit

Однажды я увидел радугу, когда ехал по этой дороге, но вместо того, чтобы заметить знакомую зелень и холмы, к которым я привык, клянусь, я увидел огромный промышленный комплекс. Все можно было увидеть только сквозь радугу. Насколько я знаю, таких зданий на много миль вокруг никогда и не было. © VirusFuzzy7567 / Reddit Моя бабушка использовала очень специфическое ароматное мыло, которое делала ее соседка. Однажды, примерно через год после ее смерти, я был на крыльце и почувствовал сильнейший аромат этого мыла. Я немедленно позвонил своему отцу, чтобы это рассказать. Прежде чем я успел что-то произнести, он сказал: «Я тоже ее чувствую». Я повесил трубку и заплакал, но одновременно почувствовал умиротворение. © ilovebreads / Reddit

Когда я был старшеклассником, мне приснился сон, будто в школе кто-то пролил на меня воду. Но у меня по какой-то причине оказалась лишняя рубашка в рюкзаке, так что я просто переоделся. Проснувшись, я положил в рюкзак дополнительную рубашку. И потом весь день злился на себя из-за того, сколько места в рюкзаке она занимала. Пока мой друг случайно не пролил на меня целую бутылку воды и мне не пришлось переодеться. © CLearyMcCarthy / Reddit