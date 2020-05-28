20+ мишленовских ресторанов, которые пустились во все тяжкие в подаче блюд

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Повара по всему миру мечтают о том, чтобы попасть в заветный «Красный гид Michelin». Критерии присуждения звезд составляют коммерческую тайну. Известно лишь, что главный из них — это кухня. Все остальное вторично по отношению к подаваемым блюдам. И тут повара идут на все, чтобы приблизить подачу к искусству.

Мы в AdMe.ru изучили опыт гостей ресторанов, отмеченных мишленовскими звездами, и уверены, что их фотографии восхитят любого.

1.

«Это блюдо „Граффити“. Обломки сделаны из обезвоженной меренги, под ними спрятаны грибы лисички. Все это украшено соусом из петрушки, который распыляется на тарелку из баллончика. Подается на куске бетона».

2.

«Нам принесли горшочек с едой. Но, открыв его, мы увидели только угольки».

«Официант поджег их и сообщил, что они все же съедобны».

3.

«Я с десертом. Это воздушный шар из ириса и зеленого яблока, наполненный гелием. Чтобы съесть его, вы должны высосать из шарика гелий, сказать что-то высоким голосом и полакомиться вкусной конфетой».

4.

«Нам подали стаканы с песком и невероятно горячими камнями, которые использовались для приготовления гребешка».

5.

«Поднос с 60 видами закусок к утке. И сама утка, приготовленная 5 разными способами».

6.

«Это „Трюфельный взрыв“. С виду обычные пельмени с бульоном, но у них есть секрет: они в буквальном смысле взрываются во рту. Нужно съесть за один укус».

7.

«Шоколадный шар, который шеф-повар эффектно разбил перед нами».

8.

«Заказал ужин в ресторане с 3 звездами Michelin. Вместе с контейнерами мне дали 4 полных страницы с инструкциями. Десерт пришлось собирать самому».

9.

«Больше всего поразило блюдо „Космическое яблоко и фисташка“. Его подали на черной тарелке с блестками, что было аллюзией на космическое пространство. Вокруг белых шоколадных планет были сделаны кольца из сахара, а внутри — начинка из „металлического“ яблочного мусса, символизирующая ядро».

10.

«Это не оливки. На самом деле на тарелке слева находится тартар из телятины, а справа — оливковая паста с лангустинами».

11.

«В конце ужина принесли десерт — панакоту „Матисс“, каждый цвет — это кожура фрукта».

12.

— Первое, что нам подали в ресторане с 3 звездами Michelin за $ 450. — Если мне заплатят, то я это съем.

13.

«Говядина вагю подается сырой в мишленовском ресторане в Сан-Франциско. Этот квадрат мяса стоит как приличный автомобиль».

14.

«Восхитительная подача блюда в ресторане Будапешта. Это тартар и маринованный тунец в соусе из ананаса и авокадо».

15.

«Это пончик».

16.

«А так выглядит трюфель с лимонной начинкой».

17.

«Чаша для этого блюда сделана изо льда — она вырезается вручную для каждого посетителя. Внутри икра форели, кокос и маракуйя».

18.

«Это лангуст в манговой пене чрезвычайно вкусный. Горячий лангуст, холодная пена. Лангуст готовился в бульоне с цитрусовым кориандром».

19.

«Этот обугленный пенек оказался луком-пореем. Внутри была луковичная мякоть, тартар из устриц в масле из морских водорослей».

20.

«Небольшая закуска. Восхитительный вкус, похожий на десерт с тапиокой, — жидкая начинка взрывается во рту. Нужно съесть за один присест».

21.

«Ризотто со спельтой под топингом из сусального золота».

22.

«Это сашими из ресторана Michelin в Киото».

Какая самая необычная подача блюда особенно запомнилась вам?