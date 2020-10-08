20 жизненных ситуаций, в которых каждый узнает себя. С нами так и случилось
Иногда кажется, что мы уникальны в своих милых странностях. Но стоит заглянуть в твиттер, как натыкаешься на человека с точно такой же чудинкой. И еще одного. И еще. Чего только стоят разговоры с домашней техникой или занятия чем угодно, кроме выполнения того, самого важного, дела.
Мы в AdMe.ru зачитались подобными откровениями, после которых так и тянет сказать: «А я думал, я один такой».
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А какое наблюдение оказалось 100%-м попаданием в вас?