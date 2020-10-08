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20 жизненных ситуаций, в которых каждый узнает себя. С нами так и случилось

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Иногда кажется, что мы уникальны в своих милых странностях. Но стоит заглянуть в твиттер, как натыкаешься на человека с точно такой же чудинкой. И еще одного. И еще. Чего только стоят разговоры с домашней техникой или занятия чем угодно, кроме выполнения того, самого важного, дела.

Мы в AdMe.ru зачитались подобными откровениями, после которых так и тянет сказать: «А я думал, я один такой».

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© Wizard_Severus / twitter

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© mylovlywife / twitter

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© kseha_ha / twitter

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© _kutsium / twitter

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© kriskiss21 / twitter

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© CharlesKennel / twitter

7.

© fellvein / twitter

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© vah_arina / twitter

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© artemvinokur / twitter

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© neon_rain_ / twitter

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© warholsdog / twitter

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© MarinaKolmykova / twitter

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© treschenko24 / twitter

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© mvximvo / twitter

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© _tomato_hater / twitter

16.

© st_grotesque / twitter

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© marshallmigrain / twitter

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© aetraoccin / twitter

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© HeIIoSidney96 / twitter

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© Chilikto / twitter

А какое наблюдение оказалось 100%-м попаданием в вас?

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