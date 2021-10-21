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20 метких твитов, с которыми согласятся все, кого дома ждут пушистые мордочки

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Наши четвероногие друзья всегда доставляют нам радость и веселят своими проделками. На них невозможно обижаться, даже если они разнесут всю квартиру и сгрызут любимые тапочки. Ведь когда они смотрят на нас своими бездонными, как океан, глазами и виляют хвостиком, мы сразу забываем обо всех проблемах.

Мы в AdMe.ru внимательно прочитали истории людей, которые души не чают в своих питомцах.

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А за что вы больше всего любите своего питомца?

Фото на превью BrentTerhune / Twitter
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