20+ метких твитов от тех, у кого есть степень магистра по ехидству

Тем, кто умеет шутить, неважно, над чем смеяться: над собственным жирком, ценами в «Детском мире», сломанными дорожными знаками, неудачным цветом тонального крема или отсутствием денег. Все равно выходит весело и остроумно.

Мы в AdMe.ru всегда поражаемся людям с круглосуточным Comedy Club в голове. Уверены, что авторы этих твитов стояли в первых рядах в очереди за чувством юмора.

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