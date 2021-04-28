20+ метких твитов от тех, у кого есть степень магистра по ехидству
Тем, кто умеет шутить, неважно, над чем смеяться: над собственным жирком, ценами в «Детском мире», сломанными дорожными знаками, неудачным цветом тонального крема или отсутствием денег. Все равно выходит весело и остроумно.
Мы в AdMe.ru всегда поражаемся людям с круглосуточным Comedy Club в голове. Уверены, что авторы этих твитов стояли в первых рядах в очереди за чувством юмора.
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А над какой шуткой вы в последний раз смеялись буквально до слез?
Фото на превью Leonov_mr / Twitter
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