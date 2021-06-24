20+ метких твитов от людей, у которых язык — самая тренированная мышца в теле

Всем нам знакомы и проблемы в любви, и ошибочные решения, и пробки на дорогах, и отсутствие горячей воды, и гигантские счета за коммуналку. Далеко не все способны мастерски шутить над своими трудностями, но, к счастью, некоторые остроумные обитатели твиттера уже сделали это за нас.