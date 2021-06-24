20+ метких твитов от людей, у которых язык — самая тренированная мышца в теле
Всем нам знакомы и проблемы в любви, и ошибочные решения, и пробки на дорогах, и отсутствие горячей воды, и гигантские счета за коммуналку. Далеко не все способны мастерски шутить над своими трудностями, но, к счастью, некоторые остроумные обитатели твиттера уже сделали это за нас.
AdMe.ru уверен, что чувство юмора — это суперсила, которая способна сделать жизнь в сто раз легче. Потому что посмеяться над проблемой — это уже наполовину справиться с ней.
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А вы завидуете людям, которые шутят как дышат?
Фото на превью YQPci1AeWAkkBr4 / Twitter
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