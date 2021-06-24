AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ метких твитов от людей, у которых язык — самая тренированная мышца в теле

----
-

Всем нам знакомы и проблемы в любви, и ошибочные решения, и пробки на дорогах, и отсутствие горячей воды, и гигантские счета за коммуналку. Далеко не все способны мастерски шутить над своими трудностями, но, к счастью, некоторые остроумные обитатели твиттера уже сделали это за нас.

AdMe.ru уверен, что чувство юмора — это суперсила, которая способна сделать жизнь в сто раз легче. Потому что посмеяться над проблемой — это уже наполовину справиться с ней.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

А вы завидуете людям, которые шутят как дышат?

Фото на превью YQPci1AeWAkkBr4 / Twitter
----
-
Поделиться этой статьёй