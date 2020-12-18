20 здравых твитов от людей, которые научились правильно расставлять жизненные приоритеты

Наш мир не безнадежен, пока для счастья 6-классникам хватает укулеле и щенков. Следующие твиты не только подтвердят это, но еще и с долей юмора и прагматизма расскажут, так ли страшны опоздания, кончается ли жизнь после 30 и как понять, что вам пора отдохнуть.

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Бонус

Одной рукой варю кофе, другой собираю сумку для командировки, когда дочь говорит: «Мам, в садик нужна поделка!» Ну, блин, они издеваются. Только недавно требовали поделку и я не повела тебя в садик, и вот опять. Кофе уже кипит, как адский котел, а я ничего не успеваю.

«Мам, ну так что, мы отнесем?» Хочет участвовать, хочет выиграть. А у меня замок на сумке не застегивается. Чертовы понедельники. А что у нас есть? Мы же собирали вчера шишки? Тащи сюда одну, мы отколупаем глаза от твоих лялечных книжек, и будет у нас ежик. Сильвестр. «Мам, тут только один глаз!» А это еще лучше. Он заступился за ежиху и потерял в драке глаз. «Они потом поженились?» Конечно. И ушли жить в лес. Стали счастливы и свободны. Улыбается, довольная.

Идем в сад наперегонки с часами, я несу незакрывающуюся сумку, дочь — ежика, и все хорошо, пока мы не доходим до фойе, где неслабая такая сказка развернулась. Кареты из тыкв в бусинах! Пластилиновые дубы! Я клянусь, там был даже Пушкин из тыквенных семечек. На что живут эти люди? Они вообще работают?

Собираюсь сказать, что, может, в среду что-нибудь приличнее сделаем (хотя сама думаю, может, тупо бумажки с фамилиями поменять?), как слышу: «Как хорошо, мам! Наш Сильвестр здесь будет самым лучшим! Он же у нас счастливый!» Все верно. Свободный и счастливый. Какой, я надеюсь, вырастешь и ты. © valenayaspers / Twitter