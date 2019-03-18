20 ироничных людей, которые беззастенчиво срывают розовые очки со всех подряд
Пользователи твиттера умеют писать хлесткие, немного циничные, но очень меткие шутки о жизни как она есть. В них легко узнать себя или своих знакомых. Поэтому они набирают так много лайков и репостов.
Мы в AdMe.ru предупреждаем, что твиты из нашей подборки настолько остроумны, что могут напугать или даже покалечить единорогов, живущих в ваших головах.
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Какой твит показался вам самым жизненным?
Фото на превью polinakovach / twitter