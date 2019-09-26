20 метких твитов о людях, которые не пытаются ничего из себя строить
Ироничность — ценное качество. Круто, когда умеешь элегантно осадить хамоватую незнакомку на улице, быстро поднять себе самооценку, вспомнив нелепую историю с подругой, или без смущения рассказать о своих недостатках всему интернету.
AdMe.ru уверен, что у пользователей твиттера, чьи мысли вы найдете в нашей подборке, можно как минимум позаимствовать легкое отношение к жизни и находчивость.
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А какой подход к жизни ближе вам?
Фото на превью pabanyaa / twitter