20 метких твитов о людях, которые не пытаются ничего из себя строить

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Ироничность — ценное качество. Круто, когда умеешь элегантно осадить хамоватую незнакомку на улице, быстро поднять себе самооценку, вспомнив нелепую историю с подругой, или без смущения рассказать о своих недостатках всему интернету.

AdMe.ru уверен, что у пользователей твиттера, чьи мысли вы найдете в нашей подборке, можно как минимум позаимствовать легкое отношение к жизни и находчивость.

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А какой подход к жизни ближе вам?

Фото на превью pabanyaa / twitter

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