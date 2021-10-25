20+ метких сравнений, которые покажут, что такое большая разница

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Суть многих вещей и явлений лучше всего познается именно так — в сравнении. Как, к примеру, кожа рук человека во время прохождения химиотерапии и спустя год после нее. Ключ, которым пользуются уже 12 лет, и его нетронутый дубликат. Или эффективность ловушки для шершней со специальной жидкостью и с фаршем вместо нее.

Мы в AdMe.ru наткнулись на просторах сети на 20+ увлекательных кадров, которые позволяют взглянуть на привычные и не очень вещи под новым углом.

Буква W на именной звезде Брюса Уиллиса на «Аллее славы» в Голливуде на самом деле перевернутая буква M (фото звезды Дрю Бэрримор для наглядности)

«Скан моего нормального глаза и глаза, на который я слеп»

Раньше на 100-долларовой купюре Бенджамин Франклин был изображен в меховом пальто (более поздние банкноты для сравнения)

«Так моя кожа выглядела год назад, когда я проходил химиотерапию, а так она выглядит сейчас»

Слева ловушка для шершней со специальной жидкостью, справа измененная версия приманки с говяжьим фаршем в основе

«Группа пасхальных крольчат, которых я обнаружила во время прогулки с собакой в пасхальное воскресенье (банка для сравнения)»

«Я никогда не перерасту велосипед, который у меня с малых лет»

Ключ, которым пользуются уже 12 лет, и его дубликат

«Яйца, купленные в магазине в сравнении с яйцом, которое сегодня утром снесла моя курица»

«У моего папы, вполне вероятно, самый толстый паспорт в мире — в нем 222 страницы. Справа 52-страничный паспорт для наглядности»

Красный винный уксус привлекает почти в два раза больше плодовых мушек, чем белый винный уксус

«Сумка моего отца, которую он носил каждый день в течение последних 10 лет, и точно такая же сумка, которую он только что приобрел»

Обувь на снимке одного размера, разница лишь в том, что слева туфли для скалолазания, а справа кроссовки для хайкинга

«Я делал снимки одного и того же дерева в каждое из четырех времен года»

«Сколько молока я сцеживаю из левой груди по сравнению с правой»

«Рабочие ботинки, которым два года, и такие же, но новые»

Сравнение размеров мейн-куна с сиамской кошкой

Очередь в женскую и в мужскую уборную на IT-конференции

«Деревянная кофейная чашка, которую я использую три года (слева), по сравнению с совершенно идентичной новой чашкой»

«Фото, сделанные в День отца: 31 год назад и сейчас»

«У меня во дворе растет огромный гриб (баскетбольный мяч для сравнения)»

«Толщина стекол в очках и толщина контактных линз, которыми я пользуюсь»

«500 дней трезвости за плечами. Не стесняйтесь просить помощи, это спасло мне жизнь»