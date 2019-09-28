20+ мелочей, знакомых каждому, которые выведут из себя даже дзен-буддиста

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Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с каким-нибудь жутко неприятным ощущением или мелочью, которая бесит аж до скрежета зубов. Например, когда у тебя презентация через пару минут, а твой ноут решил запустить обновление. Или когда бирка на новой одежде весь день тебя щекочет, колет — и от этого все чешется. А какой прилив адреналина ты получаешь, когда спросонья тянешься за зубной щеткой и в последний момент замечаешь, что на ней сидит паук.

Мы в AdMe.ru испытали глубокое сопереживание по отношению к людям, которые поделились в сети раздражающими моментами из жизни. Возможно, после просмотра данной подборки вы подумаете: «Да, у меня так же было!»

Когда спросонья тянешь руку к зубной щетке, а там...

Когда места и так немного, а в твое личное пространство кто-то влезает

Когда хотела позавтракать, но получила лишь дозу раздражения

Когда твоя реакция не такая быстрая, как хочется

Когда заусеница слишком маленькая, чтобы ее удалить, и ты теребишь ее, пока не пойдет кровь

Когда фонарь перед твоим окном слишком яркий и мешает спать

Когда ты левша или рисуешь что-то карандашом, а потом получаешь вот это

Когда даже резинка для волос против тебя

Когда вроде убрал все бирки с новой вещи, но вот эта маленькая пластиковая штука портит тебе весь день

Когда куда-то спешишь, а носок решает сползти аж на середину стопы

Когда хочешь полакомиться консервами, а банка такая: «Ты не откроешь меня!»

Когда срочно нужно кого-то обогнать на тротуаре, но скорости почти равны

Когда у тебя презентация через пару минут, а твой ноут решил запустить обновление

Когда едешь на велосипеде в дождь, будучи в очках

Когда даже собственный зонтик против тебя

Когда то, что ты выглядишь моложе своего возраста, совсем не в радость

Когда срочно нужно погладить вещь, а утюг решает тебе напакостить

Когда долго едешь, чтобы восхититься красотой достопримечательностей, а погода подкладывает тебе свинью

Когда очень долго собирал пазл — и все за секунду летит в тартарары

Когда пододеяльник злораднее, чем все твои враги

Когда дома нет ситечка, а ты решаешь попить листовой чай

А какие мелочи больше всего бесят вас?