20+ мелочей, знакомых каждому, которые выведут из себя даже дзен-буддиста
Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с каким-нибудь жутко неприятным ощущением или мелочью, которая бесит аж до скрежета зубов. Например, когда у тебя презентация через пару минут, а твой ноут решил запустить обновление. Или когда бирка на новой одежде весь день тебя щекочет, колет — и от этого все чешется. А какой прилив адреналина ты получаешь, когда спросонья тянешься за зубной щеткой и в последний момент замечаешь, что на ней сидит паук.
Мы в AdMe.ru испытали глубокое сопереживание по отношению к людям, которые поделились в сети раздражающими моментами из жизни. Возможно, после просмотра данной подборки вы подумаете: «Да, у меня так же было!»
Когда спросонья тянешь руку к зубной щетке, а там...
Когда места и так немного, а в твое личное пространство кто-то влезает
Когда хотела позавтракать, но получила лишь дозу раздражения
Когда твоя реакция не такая быстрая, как хочется
Когда заусеница слишком маленькая, чтобы ее удалить, и ты теребишь ее, пока не пойдет кровь
Когда фонарь перед твоим окном слишком яркий и мешает спать
Когда ты левша или рисуешь что-то карандашом, а потом получаешь вот это
Когда даже резинка для волос против тебя
Когда вроде убрал все бирки с новой вещи, но вот эта маленькая пластиковая штука портит тебе весь день
Когда куда-то спешишь, а носок решает сползти аж на середину стопы
Когда хочешь полакомиться консервами, а банка такая: «Ты не откроешь меня!»
Когда срочно нужно кого-то обогнать на тротуаре, но скорости почти равны
Когда у тебя презентация через пару минут, а твой ноут решил запустить обновление
Когда едешь на велосипеде в дождь, будучи в очках
Когда даже собственный зонтик против тебя
Когда то, что ты выглядишь моложе своего возраста, совсем не в радость
Когда срочно нужно погладить вещь, а утюг решает тебе напакостить
Когда долго едешь, чтобы восхититься красотой достопримечательностей, а погода подкладывает тебе свинью
Когда очень долго собирал пазл — и все за секунду летит в тартарары
Когда пододеяльник злораднее, чем все твои враги
Когда дома нет ситечка, а ты решаешь попить листовой чай
А какие мелочи больше всего бесят вас?
Фото на превью smokyrabbit14 / reddit