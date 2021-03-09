20+ мелочей, от которых даже спокойный человек разразится потоком ругательств

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Есть вещи, на которые один человек может реагировать спокойно, а другой просто взрывается от приступа раздражения. Но существуют такие ситуации, которые способны вывести из себя даже самого терпеливого человека, начиная от постоянно запотевающих стекол очков, когда ешь или пьешь горячее, и заканчивая слишком долгим ожиданием ответа оператора на телефонный звонок.

Мы в AdMe.ru избороздили интернет-просторы и натолкнулись на множество вопиющих случаев, способных пошатнуть психику даже самого уравновешенного человека.

1. Когда говорят: «Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор»

2. «Легко открыть». Да уж, прям одним движением

Надпись: «Легко открыть».

3. «В коробке 8 упаковок, хотя 9 было бы идеально»

4. Когда ешь горячее в очках

5. Единица на костяшке куда-то сместилась

6. «Так мой парень берет сырную нарезку из упаковки»

7. «Чувствую, что со мной это происходит гораздо чаще, чем следовало бы»

8. «Она не ест ту часть картошки фри, к которой прикасалась»

9. Какая-то неправильная варочная панель

10. «Они не уточняли, сколько именно там должно быть драже»

11. «Сегодня я закончил собирать пазл из 999 частей»

12. «Боль моей души»

13. «Это смещенное отверстие динамика на моем новом ноутбуке»

14. «Так делает сосед моего отца по комнате»

15. В таких коробках привезли заказ, а вот так его можно было сложить

16. «Парень из моего офиса никогда не допивает колу»

17. «Заказал этот болт. Он пришел вот в такой упаковке»

18. «Ужин закончился тем, что я положил перец в свою пасту. Почему перец в белой банке, а соль — в черной?»

19. С какой стороны спрятан грифель у этого цветного карандаша?

20. «Спасибо за стебли от брокколи»

21. «Каждый раз, когда доходишь до конца стика дезодоранта, он падает»

22. «Моя мама попросила разместить для вас фото их офисного холодильника»